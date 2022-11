Nagy Gábor, a Soltis Lajos Színház igazgatója elmondta: sűrű lesz a következő hétvége, hiszen szombaton A cigány előadással utazik a társulat Decsre (Tolna megyei település a Sárközben), a Déryné-program támogatásával. A kezdettől sikeres előadást Benkó Bence és Fábián Péter rendezte. Aztán rögtön irány Budapest, ahol vasárnap este a Május című Szép Ernő-előadás vendégeskedik a Mu Színházban. A takarékosság jegyében a nézőknek nem árt a kabátot maguknál-magukon tartaniuk, a színészek pedig vállalták a mostohább körülményeket. Tárnoki Márk rendezésében így is, úgy is megérezni a májusi liget illatát.

Hétfőn hajnalban pedig: indulás Erdélybe. Nagy Gábornak délután két órakor már a kolozsvári bábszínházban van találkozója, ugyanis felkérést kapott a Kovrig Magdolnát bemutató portréfilmben való közreműködésre. Kovrig Magdolna magyartanárnő – vagy ahogyan sokan szólítják, emlegetik: Magdi néni – valóságos egyszemélyes intézményként rengeteget tesz a magyar kultúráért. Erdőszentgyörgyön évtizedek óta színjátszó kört működtet, generációk nőttek föl a keze alatt, innen a most már régi, mély és személyes barátság a celldömölki társulattal is. (Az első pont az, hogy Celldömölk és Erdőszentgyörgy testvérvárosi kapcsolatban van.) Magdi néni a turnék szervezésében is részt vesz.

Együtt élik át a csodát

Fotós: Benkő Sándor

A szokásos őszi turnén most a Kvirtek és kvartok című Julia Donaldson-történet színpadi változatát láthatja a közönség. A fordító Papp Sándor Zsigmond, a rendező Manyasz Erika. Játssza: Horváth Nóra és Piller Ádám László, a narrátor Temesi Zsolt, a zenét Gregorich Domonkos szolgáltatja. A Rómeó és Júlia-sztorit újraíró bájos mese happy enddel végződik: a fiataloknak sikerül megtörniük a korábbi generációk által fönntartott ellenségeskedés átkát. Szurkoljunk nekik! November 22-én Kobátfalva és Siménfalva közönsége győződhet meg arról, hogy a kvirtek és a kvartok között nincs is olyan nagy különbség (sőt!). Másnap Jobbágyfalva és Szászrégen következik, aztán Marosvásárhelyen lesz három előadás, méghozzá ezúttal a Spectrum Színházban. A Spektrum társulata nemrég Celldömölkön lépett föl, és mert a bejáratott marosvásárhelyi játszóhely most nem áll rendelkezésre, azonnal fölajánlották a kamaratermüket. Hát, így megy ez. Így is mehet. És akkor ezután Kibéd, Makfalva és Erdőszentgyörgy van hátra. Négy nap – tíz előadás. (Plusz pakolás, utazás stb.) Aztán irány haza.