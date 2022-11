A településen az elmúlt esztendőben adták át a Helytörténeti kiállítást, amely egyedülálló a maga nemében: igényességről és a múlt tiszteletéről árulkodik. A tárlat szomszédságában a Hungarikum pályázat támogatásából valósult meg most a Maráci megálló, amelynek egyik terme a megyei és a magyar értékek egy részét mutatja be, a másik helyiségben pedig kézműves kuckót alakítottak ki. A Magyar falu program által biztosított közel 25 millió forintos forrásból megújulhatott a faluház tetőszerkezete is, emellett felújították a település egyik kőkeresztjét, ez a helyi lakossági kezdeményezésre valósult meg, dr. Sipos Gyulának és családjának köszönhetően.