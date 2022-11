Idén már másodszor köszönthette a filmzenék rajongóit Bősze Ádám, a rendezvény házigazdája. Január után november 16-án és 18-án rendezték meg a Hollywood Movie Music Classic rendezvényét. A vörösszőnyeg ezúttal sem hiányzott, és finom italok is várták a koncert résztvevőit. Persze mindez csak a körítés: a Savaria Szimfonikus Zenekar magasszínvonalú előadása ezúttal is garantálta a sikert. Pejtsik Péter karnagy vezetésével ezúttal a magyar sikerfilmek zenei világába repítettek minket. Az Üvegtigris, a Hyppolit, a Valami Amerika és Macskafogó betétdalai is felcsendültek Tóth Vera és Majsai Gábor előadásában. De a legendás Star-Trek, az X-men, az Elemi ösztön vagy a Netflixről ismerhető sorozat, a Vezércsel filmzenéje is vastapsot hozott.