A Vas Megyei Önkormányzat TOP-os „Közös jövőnk Vas megye” című projektjének keretében szervezett roadshow-nak ez volt a nyolcadik állomása Velem, Viszák, Rábapaty, Gencsapáti, Dozmat, Nádasd, Csempeszkopács után. A résztvevőket Zolnai Attila, Egyházashetye polgármestere köszöntötte, és invitálta őket Berzsenyi Dániel szülőfalujában a költő emlékházának megtekintésére, hiszen a Berzsenyi-kultusz ápolása Vas megyei érték. A rendezvényen részt vett Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, aki a helyi értékekről szólva azt is elmondta, hogy a katolikus templom bejáratánál található Hetyei Sámuel emléktáblája, aki a falu névadó családjához tartozik; a família utolsó férfi leszármazottja, Hetyei Benjamin akkor működött itt alpolgármesterként, amikor Majthényi László volt a polgármester.

A rendezvényen átadták sikeres A szakkör program – mint az egyik legfontosabb innováció ­– végzettjeinek tanúsítványait, Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet vasi igazgatója azt az útravalót adta, hogy most már elég sok képzett vasi szakember van, olyan minőségi ugrást lehet végrehajtani, ami által az egész megye fejlődik. Munkatársaival, Rigó Ernő és ifj. Földesi János módszertani referenssel azokat a szintén jelentős innovációnak számító jógyakorlatokat és képzéseket mutatták be, amelyekből meríteni és szellemileg töltekezni lehet. Felidézték a Közös jövőnk Vas megye roadshow epizódjait a kiscsoportos foglalkozásoktól a pódiumbeszélgetésekig, amelyek újdonsága az, hogy rögzítik, és aztán az interneten elérhető. Az úgynevezett „szívük csücske” projekt a korrajzot is adó művészeti album, a 100xszép Vas megye kötet bemutatósorozata.

A minőségfejlesztésről mint a stratégia alappilléréről a Közművelődési Szakmai Minősítő Testület elnöke, Kary József beszélt.

- A gazdasági területen a minőségbiztosítás nagyon régóta elvárás: kell valamivel tanúsítaniuk azt, hogy az a termék, az a szolgáltatás, amit előállítanak, garantáltan minőségi. A humán szolgáltató szervezetek, például kulturális területen ilyen minősítő rendszerrel sokáig nem rendelkeztek, márpedig ez nagyon fontos, hiszen állami, önkormányzati pénzügyi erőforrást használnak fel – mondta Kary József. – A szakma küldetése, hogy a lehető legjobbat biztosítsa a település lakóinak a szolgáltatás keretében, éppen azért, mert állami jogszabályok is befolyásolják az intézmény tevékenységét. Az állammal kapcsolatban is megfogalmazódik egy olyan elvárás, hogy a közszolgáltatások, amelyeket biztosít akár a településen, akár országosan, azok is rendelkezzenek egy olyan tanúsítási eljárással, amely bizonyítja, hogy a szervezet a technikai, a műszaki, a humán és a pénzügyi erőforrásaival jól, hatékonyan, jogszerűen és eredményesen gazdálkodik.

A közművelődés is felcsatlakozott erre a nemzetközi trendre, és kidolgozta a saját minőségfejlesztési eljárását. A kultúra felügyelete a miniszter dolga, ezért jogszabályban fogalmazták meg az elvárásokat, hogy mit kell tennie egy közművelődési intézmények, hogy ezen a tanúsítási eljáráson végigfusson. Ha valaki elnyer egy ilyen tanúsítványt, címet kap vagy díjat, az egyfelől visszaigazol a fenntartónak, hogy az intézmény garantáltan jól működik, másfelől visszajelzi a látogatók számára, hogy a látogatott intézménytől jó minőséget lehet várni. A minősítés eleme az is, hogy a lakosság elvárásai szerint (is) működik-e, méghozzá fejlesztési attitűddel.