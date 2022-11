Gryllus Vilmos, akinek dalain már több generáció nevelkedett fel, érdeklődésünkre, mi motiválja mindmáig, úgy válaszolt: - Ennél jobb dolog nincsen. Majd hozzátette: - Természetesen tudom, hogy ez sokak számára fontos, de a lelki egyensúlyom miatt is csinálom. A Covid-járvány alatt volt egy kényszerszünet, amikor hiányzott a közönség, nemcsak a gyerekek, a felnőttek is, hiszen számukra is van előadásom. - Majd beszélt arról is: - Jó lenne, ha Kodály Zoltán gyereknevelési koncepciója a zene eszközével érvényesülne, mint ahogy az én gyerekkoromban az elkezdődött, s aztán sajnos megállt. Vannak ugyan zenei általános iskolák, de én azt se tartanám túlzásnak, ha minden iskola így működne. A zenei általános iskola nem zenészeket képez, hanem lelkiekben gazdag embereket, akik jobban odafigyelnek embertársaikra, jobban megállják helyüket az életben és mindenféle jó dolgot köszönhetnek annak, hogy gyerekkorukban megismerkedtek a zenével – összegzett Gryllus Vilmos. Az előadóművész máig tartó sikerét jól mutatja: a pár hónapos csecsemőtől az iskoláskorúakig sok gyermeket elhoztak szüleik a szombat délelőtti családi programra.