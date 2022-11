Nagy érzelmek mozdultak meg, értékes, élvezhető és nagyon szerethető előadás volt; ép színészek, fogyatékossággal élő felnőttek, állami gondozott gyerekek és az ivánci otthonban élők játszottak.

- 2022 elején az „Érték vagy” nemzetközi szociális konferencián találkoztam először Bartokos Tamással, a vonyarcvashegyi Imre Sándor Szeretetszínház vezetőjével – tudtuk meg Varga Annamáriától, az ivánci otthon intézményvezetőjétől. – Az is egy közös pont volt, hogy a Szerencsejáték Zrt. „Tarts velünk!” programjában Hétköznapi hősök – követendő példa címet nyert el az ivánci otthon és a szeretetszínház is. Felmerült, hogy tartsunk Iváncon egy olyan előadást, amelybe a színház az ivánci fogyatékkal élőket is bevonja.