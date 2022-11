Az összeállításban három Vas megyei ferences szerepel. Róluk az utókor keveset tud, nevüket a 48-as emlékünnepségeken sem említik meg. Nem biztos, hogy teljes a névsor, a forradalom óta már több mint négy évtized eltelt, a könyv pedig jórészt személyes visszaemlékezések alapján készült. Az albumba bekerült három Vas megyei ferences személyesen is ismerte egymást, életútjuk is többször találkozott. Tamás Brúnó (születési nevén: Tamás József) volt közülük a legidősebb, ő 1798-ban Rumban született. A forradalom idején Székesfehérváron élt, önként csatlakozott a népfelkelőkhöz. Negyvennyolc őszén elfogták, a szabadságharc leverése után öt év vasban eltöltendő várfogságra ítélték. Másfél évet töltött az olmützi várbörtönben, majd amnesztiával szabadult. Visszatért Fehérvárra, ahol 1872-ben halt meg. Németh Hugolinról is nagyon kevés adat áll rendelkezésre. 1800. november 6-án Szombathelyen látta meg a napvilágot.

Herman Jeremiás síremléke a Szent Márton utcai temetőben

Forrás: Orbán Róbert

A keresztelési anyakönyvbe Jánosként jegyezték be, amikor belépett a ferences rendbe, a Hugolin nevet vette fel. A forradalom idején a simontornyai rendház lakója volt. A nemzetőrökhöz csatlakozva több összeütközésben is részt vett, „s helyét bajnokul megállotta”. Kolostori cellájából vasra verve vitték a pesti Neugebäude-be („új épületbe”), ahol több hónapig raboskodott. Ítélethozatal nélkül engedték szabadon. 1850 után a sümegi ferences közösség tagja volt, 1868-ban halt meg. A Szombathelyen 1891 és 1961 között elhunyt ferenceseket a Szent Márton utcai sírkertben külön parcellában temették el. A neveket az elhalálozás sorrendjében közös sírtáblára vésték fel. Herman Jeremiás neve szerepel a listán, de neki külön síremléket is állítottak.

A megkülönböztetett figyelem elsősorban a rangjának szól. Ő volt a rend szombathelyi gvárdiánja, házfőnöke. 1815-ben Szombathelyen született, apja szűcsmester volt. Józsefnek keresztelték, a Jeremiás nevet rendbe való belépésekor, 1832-ben kapta. 1838-ban pappá szentelték. A negyvennyolcas forradalom, Tamás Brúnóhoz hasonlóan, őt is Székesfehérváron érte. Amikor Jellasics a városhoz közeledett, a népfelkelőkkel együtt ő is harcba indult: „Amíg lehetett, vívott, harcolt, végül ő is a többiekkel hátrálni kényszerült a golyók zápora közt.” Bár elfogták, a város polgármestere jótállt érte, ezért visszatérhetett a rendházba. Egyházi pályája nem tört meg. Székesfehérvár után a csallóközi Szentantal ferences kolostorának házfőnöke lett, majd élete utolsó szakaszát szülővárosában töltötte.

A róla szóló híradásokból arra következtethetünk, hogy nyitott ember volt, kisebb közéleti feladatokat is vállalt. A híradások gyakran megemlítik negyvennyolcas múltját, s úgy tűnik, erre maga is büszke volt. A Muraközből származott, de Vas megyéhez is kötődött Gasparich Killit Márk, aki 1844 és 1846 között Szombathelyen, majd később rövid ideig Németújváron élt. Perczel Mór csapatában szolgált tábori lelkészként. A szabadságharc leverése után az egyik titokban szervezkedő ellenálló csoport tagja lett. 1852-ben letartóztatták, halálra ítélték és kivégezték. A negyvennyolcas eszméknek nemcsak a ferencesek, hanem más szerzetesrendek tagjai között is akadtak hívei. Közéjük tartozott például a premontrei rendi Laky Demeter és Sebesy Kálmán is, akiket a szabadságharc leverése után várfogságra ítéltek.

Emléktáblájuk a Smidt Múzeum falán látható. A Bögötén született Kemenes (eredeti nevén: Csecsinovics) Ferenc piarista volt. A forradalom után honvédnek állt, több csatában is részt vett, súlyosan megsebesült. Neki verseskötetei is megjelentek. Bár nem vasi volt, meg kell említeni a „magyar régészet atyját”, Rómer Flórist is. A bencések közül ő a legismertebb személy, aki részt vett a szabadságharcban.