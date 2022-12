Több várossal abban az időben még nem volt szerződés, ám a kapcsolat nagyon szoros volt a szlovákiai Nagyszombattal, a mariföldi Joskar-Olával és a szlovéniai Mariborral, amely már akkor testvérvárosi szerződést kívánt kötni Szombathellyel.

Szombathely partnervárosai harminc évvel ezelőtt többnyire vele azonos nagyságrendűek, ötven-százezer lakos közötti középvárosok voltak. Ez azért is volt fontos, mivel így a problémák elvileg azonosak voltak. Egyedül Oberwart volt kisebb a többinél, de a történelemből érthető volt, hogy felvették vele a kapcsolatot, a rendszerváltás utáni első hivatalos testvérvárosi kapcsolat Felsőőrrel létesült.

A szombathelyiek furcsállották az egyre több kapcsolatot

Szombathelyen akkoriban sokan furcsállották az újabbnál újabb kapcsolatokat, hiszen Nyugat-Európában ritkán volt egy városnak négynél több partnervárosa. Szombathely volt annyira tehetős, hogy megengedhetett magának hét testvérvárosi kapcsolatot. Igaz, hogy a külkapcsolatok külföldi utakkal jártak együtt, de ezek költségét többnyire nem Szombathely állta.

Az is szemet szúrt a szombathelyieknek, hogy nem igazán volt tudatos a testvérvárosok kiválasztása, addig Szombathely kizárólag a felajánlott lehetőségeket fogadta el, s nem igyekezett egy számára megfelelő testvérváros után nézni. Egyrészt túl sok volt az ajánlkozó ahhoz, hogy időközben Szombathely is keresett volna. Ellenben tényként kezelték azt, hogy elsősorban a középeurópai városok barátságát kellett keresniük. Harminc évvel ezelőtt fel is merült, hogy keresnek egy csehországi testvérvárost.

Újabb testvérvárosi szerződések

Az idő előrehaladtával Szombathely testvérvárosainak listája egyre csak bővült. A szlovákiai Nagyszombattal (Trnava) 1993 óta ápol hivatalos kapcsolatot a város. Lecco és Szombathely között először 1992 júniusában került sor kapcsolatfelvételre, a hivatalos szerződés megkötése 1995-ben volt Leccóban. Az észtországi Nõmmével a hivatalos testvérvárosi szerződés megkötésére 1997-ben került sor.

Ferrara 2001 óta testvérvárosa Szombathelynek, második olaszországi városként. A kapcsolat létrejöttének oka nem más, mint a közös testvérváros, Kaufbeuren. Ennek okán felmerült az az ötlet, hogy Szombathely is fűzze szorosabbra kapcsolatait Ferrarával, és így egy intenzív, hármas testvérvárosi együttműködés jött létre.

A gerorgiai Kutaisi 2015-től testvérvárosa Szombathelynek. A horvátországi Sziszekkel a kapcsolódási pontot a város híres püspöke, a Savariában mártírhalált halt Szent Kvirin jelentette. A kínai Yantaijal pedig 2007-ben írta alá hivatalos szerződését a vasi megyeszékhely. Ez a legnagyobb település a sorban: csaknem 7 millió lakosa van.

Szombathely legfiatalabb testvérvárosa a portugáliai Santiago do Cacém, amellyel 2019 májusában kötöttek szerződést.

A Fő tér Király utca felőli végében 2006 óta áll egy kör formájú nagy kő, amin szerepelnek Szombathely testvérvárosi kapcsolatai. A térplasztika Apró Attila szobrász műve.