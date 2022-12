Bodorkós Imre atya köszöntője után Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere méltatta a könyvet, majd Horváth Zsuzsanna, a kötet szerkesztője vette át a szót. -Nagy megtiszteltetés volt, hogy bekapcsolódhattam a könyv készítésének munkálataiba. Ez a képeskönyv nemcsak a szemet gyönyörködteti szép fotók segítségével, hanem útmutatót is ad az olvasó kezébe, hogy megismerje a szentgotthárdi templom történetét – mondta a szerkesztő.

A könyvhöz felhasználták Zlinszkyné Sternegg Mária templomról írt tanulmányát, amelyben a művészettörténész az alapítástól fogva 1878-ig követte végig a szentgotthárdi ciszter apátság történetét.

Az elmúlt húsz évben zajlott felújítás során a restaurátorok a felállványozott templom falfestményeit közvetlen közelről is megvizsgálhatták. Pintér Attila rövid írása a kötet végén értékes adalékokkal gazdagítja Zlinszkyné tanulmányát. Somos Tamás farestaurátornak köszönhetően pedig a restaurálási munka rejtelmeiről is képet kaphat az olvasó. Az egyes szobrokról, domborművekről a felújítás előtt és után is készültek fényképek, ezek meggyőzően bizonyítják a munka eredményességét.

- Nem volt könnyű a rendelkezésre álló képsorozatokból kiválogatni a legjobbakat. A körülbelül ezer fotóból 145 fényképet használtunk fel. A két Szombathelyről érkezett fotós -Márffy Marcell és Molnár Péter – ragyogó felvételeket készítettek. Szükség volt azonban néhány újabb fényképre is, ezeket Lang Márk és jómagam készítettük. A templom 2022-es újraszentelési ceremóniájáról Bana Ferenc fotói kerültek be a könyvbe – tette hozzá Horváth Zsuzsanna.

A kötetbe Székely János megyéspüspök, dr. Maximiliam Heim Ocist, a Heiligenkreuzi Apátság és Ausztria Ciszterci kongregációjának főapátja, Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló és Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere írt ajánlást.