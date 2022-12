Szenkovits Péter újságíró kollégája életútjáról és a közös munkáikról beszélt, a kiemelt témáiról, amelyeket művészi fokon kidolgozott, és amelyekből most válogatott ebbe az albumba – több tízezer képből. Felelevenítette, hogy sokszor dolgoztak ugyanazon a helyen a művész világban, úgyhogy szemtanúja volt a nagy portrék megszületésének is. Az egyes fejezetekhez Szenkovits Péter és Fodor Sándor írtak szövegeket abból inspirálódva, mit éreznek a képek által. Az album Benkő Sándor summázata, amelyből profizmusa mellett kiviláglik a fotóriporter őszintesége és érzékenysége, és a „szíve” – amit átad nekünk, és azon keresztül érezhetjük át mások sorsát, és azokba bele tudunk helyezkedni általa. Azt üzeni: ne adjuk fel, most, 2022-ben sem.

Benkő Sándortól megtudtuk: 41 év munka van a fotóalbum mögött, szűkebben véve másfél-két évig ült a számítógép előtt, hogy átválogassa a milliós nagyságrendű archívumát. A kötetbe foglalás ötlete 2019-ben született, amikor a vasi Prima díj sajtó kategóriájának győztese lett, a Szülőföld Kiadó akkor ajánlotta fel számára a könyvkészítést. Az első kötet sikere után – már majdnem mind el is kapkodták – jogosan várhatjuk a többit, hiszen a fotóriporternek már az eddigi életműve is rendkívül gazdag, volna miből még tovább válogatni.