A hegyen lakó Bandi bácsi 77 éves, 2006-ban ment nyugdíjba a kőszegi posztó- és nemezgyárból munkaügyi vezetőként. Szőlőt művel, gyümölcsöst gondoz, évente öt-hatszázliter bora van, a burgundi vörösborával arany- és ezüstérmet is nyert már versenyeken. Télen, amikor kint nincs munka, sokat olvas, verseket ír, amelyekből kötetet is szerkesztett számítógéppel, kinyomtatta, és három példányban ő maga fűzte össze, kötötte be a családtagjai számára.

- Kocsis Beatrix, a közösségi ház vezetője betlehemet kért tőlem és egy falurészletet, szívesen megcsináltam. Volt faanyagom még abból az időből, amikor építkeztem itt a hegyen. A betlehem már régebb óta megvolt, azt Tamásné Geröly Mária népesítette be figurákkal, én pedig megépítettem hozzá a templom és környezete makettjét – mesélte az idős úr. – A makettkészítés úgy kezdődött, hogy énekelek a gyöngyösfalui Szent Márton Kórusban, amellyel részt vettünk a harangláb avatásán, utána jött az ötlet, hogy elkészítem a haranglábat kicsiben. Jól sikerült, ez feldobott, úgyhogy megcsináltam a másik harangláb makettjét is. Aztán jöttek sorra: a lukácsházi szőlőhegyi kilátó, az Írottkő-kilátó, és az Árpád-kilátó, ami ma már nincs is meg, mert összedőlt az 1900-as évek elején. Utóbbit fotó alapján készítettem el, amit a lányomtól kaptam, aki a kőszegi levéltárban dolgozik.

Bandi bácsi készít ceruzarajzokat, és dolgozik pirográf technikával is, ezekből több kiállítása volt. Szeret horgászni, és fontosnak tartja a kondíciója megőrzését, ezért minden héten pingpongozni jár.