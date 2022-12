A népdalosokat - szólistákat, csoportokat - és kísérőiket Bejczi Károly igazgató köszöntötte a versenyen, amelynek zsűrijében Tanai Erzsébet népdalénekes, népzeneoktató, a Népművészet Ifjú Mestere, a Vasi Népdalstúdió alapítója, vezetője, valamint Pintér Anikó népdalénekes, népzenetanár foglalt helyet. Tanai Erzsébet ismertette Ádám Jenő életútját, és elmesélte néhány személyes élményét, amely a kitűnő zeneszerzőhöz-kóruskarnagyhoz-zenepedagógushoz köti, aki nem mellesleg népdalgyűjtő is volt: kidolgozta a Kodály-módszer néven elterjedt rendszert, amely ének-zene oktatásának alapjául szolgál, fáradhatatlan pedagógus és népművelő volt, aki nyugdíjazása után is számos hívet szerzett a magyar muzsikának. A versenyen huszonkét produkció hangzott el. A zsűri a Csilingelők teljesítményét kiemelt arany minősítéssel jutalmazta, valamint arany, ezüst és bronz minősítéseket is kiosztott.