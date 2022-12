Azt est folyamán díjakat is kiosztottak: Önzetlenül a zenekarért díjat kapott Németh Zsolt ütős, aki tavasszal hunyt el, így a kitüntetést felesége, Szemányi Orsolya vette át. Az új zenekari tagokat is köszöntötték: az idén heten léptek be a csapatba. A hangversenyen felcsendült Hans Zimmer At World’s End-je, Ernesto de Curti és Come Back to Sorrent-je vagy Balázs Árpád Kuruc képek című zenekari műve, de nem maradhatott ki a Szombathelyi induló sem.

Jelenleg Tóth Máté vezeti az együttest, aki 2014 szeptembere óta áll a zenekar élén. Fiatalon, húszévesen vette át a zenekar vezetését, azóta megmérettetett az együttes szakmai tudása: 2016-ban a MAFUMASZ minősítési rendszere alapján show- és koncertfúvós felső „C” fokozaton is arany minősítést szereztek. 2017-ben első zenekari versenyükön második helyezést értek el. 2021-ben ismét minősítő koncertet adott a zenekar, szintén felső „C” kategóriában, akkor kiemelt arany minősítést érdemeltek ki muzsikájukkal.