A srácok is élvezték a szombathelyi közönség hangulatát, amit Bodor Áron, a zenekar énekese még testközelből is megtapasztalt, amikor a közönség soraiba ment, és közösen énekelték a „Boldogság te ku* va” című, méltán népszerű dalt. De hallhattuk még a „Rohadt eső”, az „Akkor hagylak el” című dalt, de az új lemezről is eljátszották a „Nyitva hagytam az ajtót” című szerzeményt. A zenekarral gyakran a szomorúságot azonosítják, de sokan elfelejtik, hogy sok dalukban nemcsak a szomorúság jelenik meg, hanem annak feldolgozása, eltűrése vagy épp a biztatás, hogy igenis van kiút a szomorú napokból. A banda 2006-os megalakulása óta népszerűsége fölfele ível, és ez az ív továbbra is a csillagok fele tart, reméljük „Lesz még folytatás”.