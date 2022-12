A hősök a ködben bemutatóját a vasvári városi könyvtárban tartották, ahol Gyöngyösi Zsuzsanna, a Vasvári Könyvtár és Művelődési Központ igazgatója köszöntötte a megjelenteket.

Elhangzott: Pintér György hegyháti vonatkozású kötetei, így a most megjelent Hősök a ködben című is minden, Vasvár térségében található könyvtárba eljut. Az alapos helytörténeti kutatások után elkészült írások a Hegyhát számos történelmi értékét teszik láthatóvá, megőrizve ezeket az utókornak.

Dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész, múzeumigazgató a köszöntőt követően az egri ostrom koráról beszélt hegyháti vonatkozásokkal.

– Nagyon szemléletessé vált számunkra, vasváriak számára a török kor pusztítása. Aki itt volt az elmúlt hetek városnéző sétáin, láthatta a török korban elpusztult káptalani templomnak a helyét, ahol az egykori templom alapfalait, pontosabban alapfalainak árkát, mert még azt is kibányászták, másfél, két méter vastag törmelék borítja. Ez a török kor és az újkor közötti cezúra. Ezt látva a szó szoros értelmében is érezhető, hogyan nyomja agyon a történelmünket az a korszak – mondta a történész. Egy nagyívű történelmi tablóból kiderült az is, hogyan határozta meg a török jelenléte a térség társadalmának alakulását.