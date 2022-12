A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ a stúdióval az segítette elő, hogy a népművészet hagyományai mindennapi használati tárgyainkban, eszközeinkben öltsenek újra testet az ügyes kezű vasi fafaragók által. Éppen ezért felkérték a budapesti Péterfy László faszobrászt: segítsen ebben.

Így alakult meg a stúdió, amely - mivel nemcsak faszobrászokat fogadott, hanem kosarasokat, fafaragókat, bútorkészítőket stb. – a tárgyformálónevet kapta. Tizenöten jelentkeztek először, 45 évvel ezelőtt pedig már „sorbaállás" volt a tagságért, s más megyéből is érdeklődtek a stúdióba jutás lehetősége iránt. A korosztály vegyes volt: tanulótól a nyugdíjasig.

A hetvenes évek második felében évente hat alkalommal találkoztak a stúdióban azok, akik napi munkájuk után kedvtelésből fúrtak-faragnak, eresztették szabadjára fantáziájukat, a közös foglalkozások nyomán mind magasabb színvonalon. A műhelymunkát már a megalakulás utáni évben, 1976-ban sikerült megvalósítani: a velemi alkotótáborban eltöltött napok emlékét őrizték a kopjafák, a faragott kapu vagy a fazsindelyes pad.

Gyí, lovacskám! Az apróságok egyik kedvence lett ez a „paci”

Forrás: VN-archív

1977-ben a város jubileumi ünnepségére, Sárvár hívta tíznapos alkotótáborba a vasi fafaragókat. Az azóta 25 tagúra bővült stúdió úgy döntött, hogy gyermekjátékokat „épít”. A sárvári parkerdő és csónakázótó elején hat ötletes, fából készült nagy játék - libikóka, „lovasszekér”, hintaló, körhinta - őrizte a kicsik és bizony a nagyok örömére, kedvére ennek a tíz napnak a maradandó emlékét. Ezenkívül egy 16 méteres, akkor még felállításra váró emlékoszlopot is faragtak Sárvárnak.

A közös élmények mellett a stúdió belső nevelőmunkáját egyéni sikerekben is le lehetett mérni. A 45 évvel ezelőtti tokaji országos fafaragó táborba négy vasi kapott meghívást, szintén gyerekjátszótérre faragtak játékot. Kitűnt munkájával a szombathelyi Balogh Tamás, a körmendi Sibinger Miklós, a szombathelyi Szentes András, és a celldömölki Németh Gyula. Beszprémi Józsefné, az MMIK előadója ezekkel a szavakkal újságolta nagy örömmel az eredményeket: - Németh Gyula az idén kapta meg a Népművészet Ifjú Mester címet, s hivatásának választotta a fafaragást. Ma már ő vezeti a Kemenesaljai Művelődési Központban a fafaragó szakkört.

A négy vasi fafaragó a tokaji táborban első díjat kapott játszótéri gyermekjátékaikért. A nagytilaji Tőke Gézának több munkája volt látható a Kecskeméti Naív Múzeumban, 1978-ban ugyanitt nyílt kiállítása, s ő kapott 1977-ben nívódíjat is Nyíregyházán. Bíró Ferenc, rábapatyi kosárfonó aranyplakettet nyert gyermekjátékaival, a táplánszentkereszti Németh Lajos - akinek abban az időben volt kiállítása Szombathelyen - ugyancsak gyermekjátékaiért vette át a bronzplakettet, Magyar Lajos szobrait szintén bronzplakettre érdemesítették. 1977 december elején a Népművészeti Intézet nívódíjjal tüntette ki a csoport addigi munkásságát.

Bánszky Pál osztályvezető így indokolta a díjat: - Kezük nyomán a gyermekjátszóterekre is „betört" a népművészet, a csupa-beton világban a természetes anyagok ismét polgárjogot nyernek. OIyan dolgokat készítenek, amelyeknek funkciójuk van, birtokba lehet őket venni! Dicsérendő még az a fajta csoportszellem, amely kevés stúdióban található meg.

A Tárgyformáló Stúdió tagsága képletesen is nagy fába vágta akkoriban a fejszéjét. Saját alkotóházat terveztek felépíteni Velemben, a Megyei Tavábbképző Ház szomszédságában. Egy kástu-szerű épületet, a nyugatdunántúli paraszti építészet értékeit felhasználva. A terveket társadalmi munkában Csete György és Erdei András építészmérnökök 45 évvel ezelőtt már el is készítették - a telek tulajdonjogában viszont még nem született döntés. Mint ahogy arról korábban már írtunk múltidéző cikket: ez a kezdeményezés eredményesen megvalósult.

Gyűrűzött tovább az alkotókedv is: Koszorús Ödön tanár, az ikervári fiúnevelő intézetben szervezett fafaragó szakkört. Elhatározták azt is a népi díszítő szakkörökkel együtt, hogy az ifjúsági központ felkérésére mindenki egy-egy munkával járult hozzá ahhoz a kiállításhoz, amelynek minden darabja a Szombathelyi Képtárépítő Egyesület nemes ügyét támogatta. A Képtárépítő Egyesület nagyszabású terveiről is írtunk már korábban, amely ugyancsak eredményes kezdeményezésnek bizonyult – bizonyítva, hogy Vas megyében a képzőművészetért érdemes összefogni.