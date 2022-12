A közösségi karácsony hagyománya a Sitkei Színkör idejébe nyúlik vissza – akkoriban volt szokás kalapból nevet húzva egymást megajándékozni: az ajándékozás ceremóniája az ünnepség fénypontja volt. A szokást a stúdiósok viszik tovább. A Soltis Lajos Színház színészei, drámatanárai – Nagy Zsuzsi és Pesti Arnold – visznek most egy-egy osztályt, összesen körülbelül harminc stúdiós van jelenleg (az Ádám Jenő Zenei AMI-val együttműködésben, a művészeti alapiskola égisze alatt). Csütörtökön este természetesen a társulat is ünnepelt. Lakat Adél és Tóth Ákos gitáros-mesemondós műsorával celli szociális intézményekben lépett föl adventben, most a társulatnak is bemutatták az ünnepre hangoló produkciót. Az év utolsó előadása a Szerencsés Mária című celli misztériumjáték volt Kissomlyón (a faluturné menetrendjében), és januárban szintén a Szerencsés Máriával kezdik az évet: a vakok és gyengénlátók csoportja visszajáró vendég a színházban.