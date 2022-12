Az emlékezőket köszöntve Básthy Béla polgármester megfogalmazta: Kőszegnek fontos küldetése, hogy megőrizze azt a hely-karaktert, ahol az értékeket a viharos időkben is ápolni tudják.

Básthy Béla polgármester

Fotós: Ohr Tibor

Örömmel jött Kőszegre, hiszen a nagy múltú település helytállása a magyarság mellett mindig példaértékű volt – jegyezte meg Simicskó István, majd Kiss Jánosra utalva azt mondta: a történelmet döntően nagy formátumú személyiségek, politikusok, katonák, hadvezérek alakítják. – Amikor megítéljük a korszakot, amelyben élt, és meg akarjuk érteni döntését, lássunk a szívünkkel is, ne csak racionálisan. 1939 szeptemberében azt írta a naplójába: Ma Németország megkezdte, és el is veszítette a 2. Világháborút – idézte az altábornagyot, és bölcs jövőbelátó képességét méltatta, azt, hogy le tudta tenni a voksát, még ha a fő csapásirány meg is tévesztette Magyarország döntéshozóit. A józan eszére, a szívére hallgatott, és egy 37 éves katonai pályafutást félbehagyva lemondott, önkéntesen nyugállományba vonult, tiltakozásul az akkori politikai elit náci Németország melletti kiállása ellen – emlékeztetett. Kiss János később Kőszegre vonult vissza. Elvállalta a Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága katonai szárnyának vezetését. Konspirációs hibák és árulás miatt letartóztatták, társaival együtt hadbíróság elé állították, és kötél általi halálra ítélték. Mártírhalált halt.

Dr. Simicskó István

Fotós: Ohr Tibor

– Napjainkban is nehéz időszakot élünk. A zavaros világban szükségünk van az elődökre, hogy kellő bölcsességgel különbséget tudjunk tenni jó és rossz között, és a jó mellé álljunk – fűzte hozzá.

A kőszegi önkormányzat, katonai és civil szervezetek, oktatási intézmények is elhelyezték koszorúikat a családi sírboltnál.