– A szolfézscsoportok betlehemes játékában szerepeltek a zeneiskola legkisebb diákjai is. Megmutatták hangszeres tudásukat valamennyi tanszak növendékei. Így hallhatott a közönség furulya-, fuvola-, fagott-, trombita- és zongorajátékot. Képviseltette magát népi ének tanszakunk is, a fúvósok több kamaradarabbal is készültek – tudtuk meg Nagy Bélánétól, a zeneiskola vezetőjétől. Mindkét hangversenyt az iskola alkalmi kórusának egy-egy dala nyitotta és zárta. A karácsonyfát a gyermekek és szülők készítette mézeskaláccsal díszítették fel. A szülők felajánlásainak köszönhetően a hangversenyek után megvendégelték a gyerekeket.