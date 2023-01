Neki volt kapcsolata Körmenddel, azt mondta, esetleg tud segíteni. – Egy szoba-konyhás kis garzonban éltünk Budapesten, szűk volt, ezért eljöttünk Körmendre, ahol a belvárosi patika fölött kaptunk egy lakást nagy ablakokkal. Ez állítólag mindig is olyan művészlakásféle volt, amellyel szabadon rendelkezett a város. Korábban Sibinger Janóék laktak ott és Haraszti Margit, aki a Batthyány-kastély dísztermét restaurálta – meséli a festő, aki hat év után 1992-ben visszaköltözött a családjával Budapestre, mert a korábban kiutalt lakás időközben elkészült. Aztán időközben Bea és István is elváltak. – Istvánnak két lánya van, nekem egy. Megvártuk, míg a gyerekek elvégzik az egyetemet, én azt mondanám, onnantól vagyunk igazán együtt. Azóta ő kétszeres nagypapa lett, sőt, már útban van a harmadik unoka is – mondja Bea, aki korábban Körmenden tanított ének-zenét és vezetett kórusokat. Három éve nyugdíjas, de nyughatatlan fajta, nem bírja abbahagyni, most is több munkája, felkérése van.

– István nem akarta a műtermet és a galériát, körülbelül tíz évig toporzékoltam, így összejött. Kinyitottuk a házat, jó döntés volt, szerencsére jönnek a látogatók. Ha nyüzsgésre vágyunk, felmegyünk Budapestre, István jól ismer mindent, az Astoria mellett nőtt fel. Nem mindenki tudja, hogy az édesapja is ismert és elismert festőművész volt, nemrég hunyt el. A nagypapa pedig kiváló zongoraművész hírében állt. István is nagyon jó zenész, abszolút hallása van, letagadja, de így van. Aki tanulja, nem zenél úgy, mint ő. Zongorázni is tud, a gitárról nem is beszélve – avat be a részletekbe Bea, majd így folytatja: – „A” Balogh, ha nem a képzőművészetet választja, akkor biztos, hogy zenész lett volna belőle, ráadásul olyan, akit a tévéből ismerünk. De mi azért örülünk, hogy az egyedi Balogh István Péter-jelenséget a festővásznon is megtapasztalhatjuk. A színek, azok a csodálatos színek – amilyeneket csak ő tud – talán akkor a legszebbek, amikor a veleméri ház utcafronti ablakain beáramlik a januári napfény.