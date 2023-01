A sajtoskáli könyvtárban ottjártunkkor Kelemen Frigyesné Vörösmarty Mihály Zalán futása című kötete iránt érdeklődött. Mint mondta, az unokáját is Zalánnak hívják, így szeretné elolvasni a művet.

Magdi néni, bár odahaza több száz könyvvel rendelkezik, rendszeresen felkeresi a könyvtárat. Az új könyvek mellett a napi-és hetilapokat, folyóiratokat is elolvashatja itt. Kedvence a magyar történelem, Erdély, valamint a romantikus művek.

A településen a könyvtárosi feladatokat két éve Vigh Henrietta látja el. Szerinte a könyvtáraknak az olvasnivalók kínálása mellett újabb feladatokat is el kell látniuk. Megváltoztak a szokások. – Tavasztól őszig, amikor gyerekes családok jönnek a szomszédos játszótérre, igazán nagy a forgalom – mondta. – Amíg a gyerekek pihennek, játszanak a játéksarokban, addig a felnőttek átlapozhatnak egy-egy kötetet. A Berzsenyi Dániel Könyvtártól évente kétszer kapunk könyveket. Ezek egy részre itt marad nálunk, de vannak cserekönyvek is.

Hasonlók a tapasztalati Dohi Zsoltnak, Mesterháza polgármesterének. – Kis település vagyunk, alig százhetven lakóval – mondta. – Sok idős él nálunk, ők szeretnek olvasni, érdeklődnek a világ dolgai iránt, éppen ezért szerencsés, hogy napi- és hetilapok mellett a tudománnyal, horgászattal foglalkozó és bulvár jellegű újságok is megtalálhatók a könyvtárban. Arra is lehetőség van, hogy a kívánt lapot a falugondnok házhoz vigye, majd miután elolvasták, továbbadják a szomszédnak, ismerősnek.

A polgármester kiemelte: a megyei könyvtár segítségével különféle programokat is szerveznek. – Az idősebb vidéki ember nagy ritkán mozdul ki, így mi a lehetőségeinkhez mérten helybe is szervezünk előadásokat, útibeszámolókat. A Kubáról szóló élménybeszámolón például huszonöten voltunk, a kávétörténeti előadáson pedig ennél is többen. Falunkban lakik egy nyugalmazott történész, aki Mesterháza és Hegyfalu kőkori leleteiről tartott élménydús bemutatót. Összegezve: az internet korában a könyvtárak még mindig igazi közösségi helynek számítanak.