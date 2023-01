– Fölcsillan a szemük, amikor rájönnek, hogy ez az Antigoné az ő nyelvükön szól – mondja Németh Gyöngyi, a WSSZ JátsszMa Műhelyének vezetője, az Antigoné produkciófelelőse az előadás fogadtatásáról. Gyorsan kiderül, hogy a 2500 éves történetben – kötelező olvasmány! – fölvetett problémák egyáltalán nem idegenek a középiskolásoktól, sőt. A hatalomhoz, a felnőttekhez, a szülők generációjához való viszony, a lelkiismeret működése, a gyávaság és bátorság árnyalatai, az ebből eredő konfliktusok és döntéshelyzetek mutatkoznak meg Szophoklész tragédiájában; és nem csak azért, mert a szereplők ott járnak-kelnek a diákok között.

Forrás: Mészáros Zsolt/WSSZ

A tanterem a játéktér és a díszlet, a diákok nézők – és résztvevők is. Az előadás bizonyos pontján megrendezett Kreón kontra Antigoné vita rendszerint nagy aktivitást vált ki. Így történt ez hétfőn is, amikor előbb a premontrei gimnáziumban, aztán az Illés Labdarúgó Akadémia gimnáziumában tartottak előadást. Január 10-e óta napi két Antigoné a „penzum”, a lendület kitart január 27-éig. Nem is tudnak ebben az időszakban minden meghívásnak eleget tenni, akkora az érdeklődés az előadás iránt, amelyből pénteken (január 13-án) játszották a huszonötödiket. Ma ismét a KDG-ben lesz két előadás. A januári sorozat 27-én a premontrei gimnáziumban ér véget (ahol összesen négy Antigonét kértek januárban). A szériát persze folytatni szeretné a JátsszMa Műhely – örülnek a nagy érdeklődésnek.

Közben meg már készül a Hamlet a stúdiószínpadon, szintén elsősorban tizenéveseknek: a színházi nevelési előadás rendezője Némedi Árpád, aki nagyszínpadi Lúdas Matyit is rendez (a Lázár Ervin-programban), gyerekeknek.

Játsszák:

Antigoné Bálint Éva

Kreón Horváth Ákos

Őr Szabó Róbert Endre

Haimón Némedi Árpád

Teiresziász (hang) Szerémi Zoltán



Alkotók:

Jelmez Léránt Enikő

Foglalkozásvezető Németh Andrea

Produkciófelelős Németh Gyöngyi