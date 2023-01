A kőszegi és a körmendi kalendárium

A kalendáriumoknak mindig is ismeretterjesztő jelentőséggel bírtak. A francia forradalmat követően különösképen, amikor is már naptárirodalomról lehetett beszélni. Ami a Magyarországon kiadott naptárakat illeti, tartalmánál és terjedelménél fogva ki lehet emelni a debreceni és a lőcsei kalendáriumot, 1626-os megjelenéssel. Majd a kassai és kolozsvári kalendáriumok következtek a sorban. A naptárak az idő előrehaladtával olyannyira elterjedtek, hogy a tizenkilencedik század végén nem volt olyan jelentősebb város, ahol ne adtak volna ki naptárakat. A feladatuk az adott év főbb eseményei mellett a tömegtájékoztatás volt.

A Vas megyei kalendáriumok története a 17. századig nyúlnak vissza. Soltész Zoltánné tanulmánya szerint az Országos Széchényi Könyvtár egy 1631-es nyomtatványának kötéstáblájából a csepregi kalendárium két összefüggő levélpárja került elő, két fametszettel. Farkas Imre csepregi nyomdájáról volt szó. A jelenlegi ismereteink szerint 1747-ből való a második vasi naptár: a Tokorcsi Kalendárium, amely valószínűleg egy Szent Benedek rendi Gábriel nevű baráttól származik.

Nyomda az 1900-as évek elejéről

Forrás: Fortepan / Lőw Miklós

A napjainkban teljes terjedelmében fellelhető legrégibb vasi naptár, az 1875. évi Sabaria Naptár, amely korában a népművelésben is átlagon felüli szerepet töltött be. Ez a Bertalanffy nyomda kiadásában, Szombathelyen jelent meg. Érdekesség, hogy a kalendárium eladásból származó bevételt a kiadó a Vasmegyei Régészeti Egyletnek ajánlotta. Az egyletről tudni érdemes, azt 1874-ben Lipp Vilmos régész, premontrei tanár alapította, és nem mellesleg a kalendárium tartalmi munkájában is közreműködött. Ez a naptár nem csak ismeretterjesztő jelentőséggel bírt, hanem népnevelő, tudományos ismereteket is közölt. A részletes naptári részt postai szabályzatok, a kamatszámítás leírása követte. Ez már szolgáltató jelleggel is bírt, ugyanis a megye és a megyei városok tisztikarának névsorát, a vasi megyeszékhely tanintézeteit, és a szombathelyi egyleteket is felsorolta.

Dr. Nagy Sándor kutatásai során az Országos Széchenyi Könyvtárban újabb két Vas megyei kalendáriumra bukkant, a kőszegire és a körmendire. Időrendben ezek következnek a sorban, ráadásul idén jubilál mindkettő.

A Kőszegvidéki Népes Naptár első példánya 1898-ban jelent meg Kőszegi József szerkesztésében és kiadásában Feigl Frigyes kőszegi nyomdájában. Nagy Sándor rávilágított, hogy a „Vasvármegye törvényhatósága" című fejezetből megtudhatjuk, hogy abban az időben a megyének tíz járása volt: a szombathelyi, a kőszegi, a sárvári, a kiscelli, a vasvári, a körmendi, a muraszombati, a némettújvári, a szentgotthárdi, a felsőőri. Kőszegnek kilenc körjegyzősége volt, a többi közt az 1920-ban Ausztriához csatolt lékai, rohonci és borostyánkői. Három részvénytársasága is volt a városnak: a Sörgyár, Szikvíz Rt. és a Szombathely-Kőszeg Vasúti Rt. Tizennyolc egyesület tevékenykedett a városban, egyebek közt a „bycicly" egyesület, a Polgári Kaszinó, Műkedvelő Kör, a Betegház, a Szegény Tanulók, a Turista, a Temetkezési Egylet és a Marhabiztosítási Egyesület.

A naptár bő helyet adott az 1897 évi külföldi eseményeknek is, különösképpen az orosz udvarral rokoni viszonyban álló II. Vilmos, német császár és feleségének Szentpéterváron az orosz cárnál tett látogatásának. A naptárból nem maradt ki a századvégén országos érdeklődést keltett, hódmezővásárhelyi "méregkeverők" pere sem. A tettesek miután anyjukat, testvérüket vagy házastársukat a hódmezővásárhelyi Temetkezési Egyletnél magas összegű temetkezési segélyre bebiztosították, Jager Mari helybeli lakostól vásárolt méreggel megölték őket. A vádlottak közül négy bitófán fejezte be életét, kettőt pedig életfogytiglani börtönre ítéltek. Végül a naptárban megtalálható volt az ország összes vásárainak névsora és az „1987. évi halál rovatban" az elmúlt évben elhalálozott kőszegi lakosok neve.

A Körmendi Nagy Képes Naptár is tetszetős, színes borítólapú naptár, amelyet első ízben 1903-ban adták ki 120 oldal terjedelemben. Szerkesztője Hevessi Jenő, a körmendi polgári iskola tanára, kiadója pedig a Körmendi Könyvnyomda volt. Nagy Sándor szerint a Kőszegvidéki Naptárnál részletesebben számolt be az elmúlt év eseményeiről.

Az elmúlt év visszapergetéséből megtudható, hogy a Körmendi Könyvnyomda 1902-ben immár a tizenkilencedik évi közgyűlését tartotta. A Körmendi Atlétikai Klub az év folyamán tűzijátékkal együtt csónakázást rendezett a Rába folyón. Teljes oldalon hozta a nemrég épült korszerű polgári iskola fényképét. Beszámolt az iskola tanév végi rajz és kézimunka kiállításáról és az elemi iskolások németújvári jutalom kirándulásáról. A Rábavidék című hetilap szerkesztését Hevessi Jenő vette iát, és az július 15-től már hetente két alkalommal jelent meg. A főszerkesztő két színdarabját is előadta a Körmendi Színkör. Megírta a kalendárium azt is, hogy Vas megyéből 1902 első félévében 1443 lakos vándorolt ki Amerikába és ebben az évben került forgalomba az új százkoronás.

Körmend 1903-ban

A kalendárium részletes vasúti menetrendjéből megtudhatjuk, hogy abban az időben Körmendről naponta három vonat indult Németújvárra, négy-négy pedig Grazba és Szombathelyre. A menetidő Szombathelyig és Németújvárig egy óra, Grazig pedig négy óra volt. Figyelemre méltó a naptár külpolitikai beszámolója is: ,,Vilmos német császár minden alkalmat megragad, hogy a német birodalom tartományait germanizálja. Pozenban, amely egykor Lengyelországhoz tartozott, elrendelte, hogy a tanítás nyelve német legyen. Oroszországban csak nem akarják meghallgatni korunk intő szavát, mely azt parancsolja, hogy ne kínozd embertársaidat.”

Mind a kőszegi, mind pedig a körmendi naptár utolsó oldalain régi - többségében már feledésbe merült - helyi kereskedők, iparosok, kézművesek igényesen megrajzolt hirdetései olvashatók az elsárgult lapokon.