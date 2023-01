Főhajtással és gyertyagyújtással emlékeznek Nagy Gáspár Kossuth- és József Attila-díjas költőre halálának évfordulója alkalmából Nagytilajon és Bérbaltaváron. Megsárgult újságcikkek, fotók, emlékkönyv és verseskötetek fogadják a nagytilaji közösségi házban a látogatót, ki Nagy Gáspár nyomában jár. Tizenhat éve, január 3-án hunyt el a Kossuth- és József Attila-díjas költő, prózaíró. Ez a szomorú apropó, ami miatt felkeressük a települést. Szikrázó napsütésben köszönt minket Horváthné Kántor Klára, a falu polgármestere, aki büszkeséggel kalauzol bennünket végig a településen, s mutatja a helyeket, ahol bárki adózhat Nagy Gáspár emléke előtt. - Szeretnénk, ha a kiállítás, amit 2007 óta helyben összegyűjtöttünk, lapozhatóvá és áttekinthetővé válna. A Berzsenyi Dániel Könyvtáron keresztül három és félmillió forintot nyertünk a könyvtári szolgáltatások fejlesztésére, így az idén ez megvalósulhat. Ahhoz az új bútorzat már készül – mondja el Horváthné Kántor Klára, hozzátéve, hogy a kivágott újságcikkek és a képek rendezésében a megyei könyvtár dolgozói és a vasvári könyvtár igazgatója is segítségükre lesz.

Forrás: Unger Tamás

Az egykori Vas Népék közül egy 1978-as példány másolatát választja ki: abban még Nagy Gáspár édesanyja – Kelemen Erzsébet – nyilatkozott. „Gazsi, Nagy Gáspárék egyetlen fia is Pesten él már évek óta. Az édesanya szeretettel hajtogatja elénk az Élet és Irodalom régi számát, amelyben Nagy Gáspár fiatal költőt mutatják be. Büszkék költő fiúkra. Büszke a falu is” – olvasható a több mint 44 éve született cikkben. Nem kérdés, hogy ez idő alatt sem fakult a faluban a költő iránt érzett szeretet és büszkeség. Horváthné Kántor Klára ugyan nem mondja ki, de ott van minden kézmozdulatában, minden megnyilatkozásában: ennyivel tartoznak Nagy Gáspár emlékének és az utókornak is. "Lassulj, szívem, hisz élni kéne még!" - nyújt át a polgármester egy emléklapot, rajta Nagy Gáspár egyik versrészletével. Tavaly szeptemberben a költő volt osztálytársai is ezt kapták ajándékba Mária zarándokútjukon. A nagytilaji temetőnél csatlakozik hozzánk Némethné Beczők Bernadett, Bérbaltavár polgármestere is. A két faluvezető közösen rója le tiszteletét a híres szülött sírjánál, mécsest gyújtanak, fejet hajtanak.

Forrás: Unger Tamás

- Bérbaltaváron idén lesz tíz éve, hogy átadták a Nagy Gáspár Emlékházat, ahol a költő született. Számtalan közösségi program és irodalmi esemény otthona a Nagy Gáspár Alapítvány szervezésének köszönhetően. Az kis kulturális központtá vált – erről is beszél Némethné Beczők Bernadett, úgy folytatja: - Úgy látom, egyre szorosabbra fűződik az alapítvánnyal és a vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központtal az együttműködés, és egyre több kulturális esemény szerveződik Bérbaltavárra is, közös szervezésben. Majd emlékeztet: - Sokan vannak még a településen, akik Nagy Gáspárt személyesen ismerték, együtt jártak vele iskolába, a templomba. Az itt élő emberek életének elválaszthatatlan részévé vált, hogy Nagy Gáspár itt élt és rá emlékeznünk kell – fogalmaz Bérbaltavár polgármestere.