– Tréfásan azt szoktuk mondani, mi sosem indulunk országos turnéra, mert folyamatosan játszunk, koncertezünk – jegyezte meg elöljáróban Pohl Mihály, a Lord együttes frontembere. – Szerencsénkre idén tavaszra is vannak lekötött időpontjaink, minden meghívásnak igyekszünk eleget tenni. Az elmúlt időszak hagyományait idén is folytatjuk. Az év elején próbálunk, aztán februárban megkezdjük az országjárást. Idén először Debrecenben lépünk fel, de márciusban a hazai, szombathelyi közönség előtt is zenélünk. A Lord tavaly volt ötvenéves. December elején kétnapos születésnapi koncertet adtak Budapesten. A már nem tinédzserkorú, hatvan, hetven év feletti tagok is teljes erőbedobással zenéltek. Az egyik gitáros, Erős Attila erő feletti teljesítményt nyújtott, a rajongók semmit sem vettek észre abból, hogy a zenészt a közelmúltban megoperálták.

Ma már jól van. – Jól halad a felépülése, bízunk abban, hogy a közönség hamarosan ismét láthatja a színpadon – fejezte ki reményét Pohl Mihály, akitől azt is megtudtuk, hogy az idei koncertsorozat a nosztalgia jegyében zajlik majd. Az elmúlt ötven év alatt kialakult repertoárból bőven lehet meríteni. A Vándor, a Kifutok a világból, vagy az Egyedül című slágerek elmaradhatatlanok. – Tavaly szerettünk volna két új számot kiadni, ám olyan sokat koncerteztünk, hogy a stúdióra nem jutott idő – folytatta az énekes. – Idén azonban ezt mindenképpen bepótoljuk! Sőt, egy vadonatúj nagylemezzel is szeretnénk meglepni a rajongóinkat. Tervek, ötletek vannak. A dalainkat Erős Attila írja majd, és aztán, ha ezek megvannak, akkor elvonulunk a stúdióba. Ilyenkor minden erővel a felvételekre koncentrálunk, hogy a végeredmény a már megszokott Lord-hangzás legyen.