Mozgalmas évet tudhat maga mögött a Kemenesmagasi citerazenekar és népdalkör, ös - szesen 35 alkalommal léptek fel 2022-ben. Október 9-én vették fel a zenekar legújabb, harmadik lemezét, amelyet a tagok karácsonyra már a kezükben is tarthattak. A CD hét népdalcsokrot – egy bakonyit és egy vasit Békefi Antal gyűjtése alapján, két zalait, egy párosítót Bartók Béla gyűjtése alapján és két kunságit – tartalmaz. Sebestyén Zoltán elmondta: 1990 óta ápolnak szoros kapcsolatot erdélyi testvérzenekarukkal, a Négyfalui vegyeskarral. A két együttes tagjai évente egyszer egy hétre ellátogatnak a másikhoz, ezt a kemenesmagasiak tavaly júliusban tették meg. Az együttesvezető hozzátette: idén ők fogadják a négyfaluiakat, valamikor a nyáron. Az 1978-ban megalakult Kemenesmagasi citerazenekar és népdalkör idén ünnepli fennállásának 45. évfordulóját, ezért szeretnének tavasszal vagy nyáron egy kemenesháti népdalos találkozót tartani, amelyre a környékbeli „dalosokat” hívnák meg Kenyeriből, Ostffyasszonyfáról, Sitkéről és Egyházashetyéről – tudtuk meg a vezetőtől.

Sebestyén Zoltán arról is beszélt, hogy tavaly még érezhetőek voltak a koronavírus-járvány hatásai, amelyek miatt nem tudtak minősítő hangversenyen részt venni. Ezt idén májusban Alsópáhokon fogják pótolni, ahol az együttes remélhetőleg megszerzi kilencedik Aranypáva díját. Az együttes a próbáit péntekenként tartja, ám az idei első, közös alkalmukra múlt szombaton gyűltek össze. Az összejövetelen természetesen előkerültek a citerák is. – A népdalok mellett felcsendültek magyar nóták is, minden, ami a magyar néplélekhez hozzátartozik. A kultúra ápolása szerintem pontosan ezt jelenti – hogy nemcsak ülünk egy asztal mellett, és beszélgetés közben nem csinálunk semmit, hanem hogy az atyáink ősi szokásait továbbvisszük. Emlékszem, gyermekkoromban a disznóölések, a névnapok, a születésnapok, a keresztelők nem tudtak úgy eltelni, hogy ott nóta ne lett volna. Ezt a hagyományt is visszük tovább – idézte fel Sebestyén Zoltán.