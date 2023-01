A TESLA alkotóinak új musicalje január 7-én, szombaton az AGORA-Művelődési és Sportház közönségének mutatkozott be két előadással. Már a 14 órakor kezdődő produkción is sok család követte figyelemmel az erdő tanácsának gyűlését, ahol nem kisebb volt a tét, minthogy eldöntsék: ki veszi át a hiúz helyét és ki fog uralkodni az erdő nyolc klánja (a szarvasok, a nyulak, a hiúzok, a sasok, a farkasok, a rókák, a vaddisznók és a medvék felett)? Az erdő népe a hatalomért vívott harcban megosztottá vált, a klánok tanácsának három legerősebb tagja, a rókák, a farkasok és a medvék vezére verseng a trónért. Mindeközben az állatoknak meg kell fejteniük azt a rejtélyt, hogy hova tűnnek el sorra társaik és meg kell küzdeniük a rájuk leselkedő veszéllyel is. Végül egy, a többi állat által lenézett klán ifjú sarja szerzi meg a trónt azzal, hogy képes mindent megtenni szerelméért és az erdő többi lakójáért.