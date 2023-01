Azzal kezdtük az évet, hogy kétszáz éve, 1823. január elsején (szilveszter éjszakáján) megszületett Petrovics Sándor, a mi legesleghíresebb költőnk, Petőfi Sándor (az apostol). Éppen ideje alaposan újraolvasni. Ha mostanában szembejön egy-egy verse (márpedig szembejön), hirtelen elbizonytalanodunk: 200 éve írta volna? Nem inkább két hete? Vagy ma reggel? 1823. január 23-án Kölcsey Ferenc pontot tett a Himnusz végére – ezért ünnepeljük január 22-én a magyar kultúra napját. Az idén annak is kétszáz éve. És van még néhány fontos évforduló (például Az ember tragédiája halhatatlan szerzője, Madách Imre is 200 éve született), de Vasban említsünk meg most már csak egy évfordulót (vagy kettőt): 1989. január 22-én távozott a földi világból Weöres Sándor, aki mellé a szombathelyi bronzpadon bármikor odatelepedhetünk. És az idén júniusban lesz 110 éve, hogy Weöres Szombathelyen megszületett – hogy aztán a csengő-bongó csöngei réten hamarosan és végérvényesen rácsodálkozzon a világra. És ne is hagyja abba a csodálkozást.