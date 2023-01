Petőfi Sándor Ostffyasszonyfán töltötte 1839 nyarát: az ekkor írt művei mellett festmények, fényképek másolatai is megtekinthetők a faluházban berendezett állandó tárlaton – a művelődési ház nyitvatartási idejében térítésmentesen fogadják a látogatókat. Ács Attila, a település polgármestere elmondta: ápolják és őrzik a nemzeti költő emlékét, ennek egyik legszebb bizonyítéka a városháza előtti kovácsolt kerítés – minden eleme egy-egy részletet idéz a János Vitézből.

Szólt arról is, a diákok miden évben műsort adnak március 15-én, és pályáztak az országjáró Petőfi-buszra is, reméli Ostffyasszonyfán is köszönthetik a mozgó múzemot. Hétfőn Ács Attila polgármester és Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője megkoszorúzta a Simon Ferenc készítette Petőfi Sándor mellszobrot. - Petőfi a xxi. századi világban is erőt adhat nekünk, hogy kiálljunk a magyar érdekekért – fogalmazott a politikus.