A magyar kultúra napja alkalmából kulturális fórumbeszélgetést szerveznek Ivánc közművelődési ösvényein címmel január 23-án. Meghívták az önkormányzati képviselőket, a civil egyesületek tagjait, az ivánci Kresznerics Ferenc-díjasokat és a kulturális élet aktív résztvevőit. - A beszélgetés célja a község közművelődési életének javítása, a lakossági igények összehangolása a feladatellátással – tudtuk meg Horváth Bernadett közművelődési szakembertől.

A jeles napra kultúr-totót is szerkesztenek, ennek már hagyománya van. 2021-ben az első totó Kresznerics Ferenc életével és munkásságával kapcsolatban írták ki 13+1 kérdéssel. A múlt évi a Sigray család és Ivánc kulturális örökségével kapcsolatos kutatásra ösztönözte a válaszadókat. Idén a Himnusz megírásának 200. évfordulója és a Petőfi 200 emlékév inspirálja a kérdéseket. A helyes megfejtést beküldők között Ivánchoz kapcsolódó ajándéktárgyakat sorsolnak majd ki.

A Nemzeti Kulturális Alaphoz a Petőfi 200 emlékév kapcsán meghirdetett felhívására sikeres pályázatot nyújtott be önkormányzat, kétmillió forintot nyert. Ezzel a Sigray Emlékparkot szeretnénk fejleszteni, felújítani.

- A parkban található a 48-as Nemzetőrök emlékoszlopa, ezt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére állította az önkormányzat Németh Gyula anyagi támogatásával. A kopjafa talapzata felújításra szorul. A kopjafa mellett a Kossuth emléktábla található, ez Kossuth Lajos születésének 200. évfordulójára készült. Ennek mintájára szeretnénk egy Petőfi Sándort ábrázoló emléktáblát is elkészíttetni. A falazat közepén gránit tábla kerül elhelyezésre, amelyen a költő bronz plakettje kap helyet – mondta Gyarmati Tibor, Ivánc polgármestere, aki arra is kitért, hogy a Petőfi kútforrás körüli térkő burkolatot is javítani kell. Ezek felújítását tervezik a pályázat összegéből, hogy újra méltó helyszínen tarthassák a nemzeti és társadalmi ünnepeket, és hogy turisztikai látványosságként újra előtérbe kerüljenek az itt látható monumentumok.

Vesszőfonó szakkört már a korábbi években is szerveztek Iváncon. Idén a Nemzeti Művelődési Intézet „A Szakkör” felhívásához kapcsolódva indítják el a foglalkozás-sorozatot. Öt fő részére kaptak eszközöket és főzött, hántolt vesszőt, de helyi mesterek bevonásával a hagyományos, falusi vidravesszőből készült kosár kötésének különféle módjait is elsajátíthatják a résztvevők a szakkörön. A vidravesszőt az önkormányzat saját nevelésű alapanyagként biztosítja.

Korábbi hagyomány a településen a farsangi bál. Az alsó tagozatos iskolás tanulók és szüleik a tanítókkal közösen szervezték anno. Az iskola megszűnésével a civil közösségek vették át a szervezési feladatokat, de a pandémia miatt néhány éven át elmaradt a rendezvény. Ezt a hagyományt szeretnénk újra feléleszteni a községben.

A Déryné Program jóvoltából színvonalas, professzionális előadások valósultak meg eddig Iváncon. Továbbra is szeretnék kamatoztatni a szervezőkkel kialakult jó kapcsolatot. Ki kell emelni az Aradi Kamaraszínház tagjait, akik múlt nyáron nagy sikerrel mutattak be egy napon két előadást is - délelőtt egy gyermekeknek szólót, este pedig felnőtteknek szólót - a szabadtéri színpadon.

A plébánián folyamatosan várják az érdeklődőket a Gróf Sigray Antal Emlékhely és kiállítás megtekintésére.

A könyvtár által támogatott előadások és foglalkozások is színesítik Ivánc kulturális életét. Ezeken kívül a nemzeti ünnepeken, a gyerekeknek szóló gyereknapi nyárköszöntő és nyárbúcsúztató rendezvényeken, a falunapon és a Bagoly-túrán, valamint az idősek köszöntésére szervezett eseményen és egyházi ünnepeken is igyekeznek a helyi közösséget összekovácsolni, a generációkat közelebb hozni egymáshoz.