Tavaly februárban kezdték forgatni a különös kegyetlenséggel meggyilkolt rábakethelyi káplán, Brenner János életéről szóló filmet. A stáb tartani tudta az előzetes tervet, így a filmforgatás nagy része májusra befejeződött. Kisebb munkák még az elmúlt év második felében is voltak, de december 14-ére elkészült a teljes film.

- Eredetileg arról volt szó, hogy a televízió december második felében tűzi műsorra a sorozatot, de ez nem valósult meg. Most úgy áll a helyzet, hogy várhatóan márciusban vetíti a nyolcrészes filmet egy újonnan induló csatorna, a Magyar Mozi TV - tudtuk meg Szilágyi Andortól, a Brenner-film rendezőjétől, aki azt is elmondta, hogy ez a csatorna vállalta, hogy több idősávban is látható lesz az alkotás. Nemcsak egyszeri, hanem folyamatos vetítést ígértek a megállapodáskor – fogalmazott a rendező.

Most pedig megérkezett a filmsorozat promó videója, amelyben már egész kerek képet láthatunk arról, hogy milyen is lett a végeredmény.