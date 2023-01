A quilling világszerte ismert és egyre népszerűbb kézműves technika, amelyet állítólag szerzetesek találtak ki, használtak először: kegytárgyak készítésére.

“A papírcsíkok különféle segédeszközökkel feltekerhetők, formázhatók, alakíthatók, ragaszthatók. A formákból figurákat, virágokat, üdvözlőkártyát, akár ékszereket is készíthetünk. Aki megkedveli ezt a technikát, szereti az alkotás sokszínűségét, biztosan rajongója lesz. Ajánljuk gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, hiszen fejleszti a kézügyességet és szépérzéket” – így kínálja föl az érdeklődőknek az Agora – MSH a quillingfoglalkozásokat. A Szakkör című országos NMI-projektben már több kézművessorozatot elindított a szombathelyi művelődési központ, a legújabb ezek közül a quilling. Szombaton délelőtt, az első alkalommal Németh Margit szakkörvezető – aki szinte naponta kápráztatja el a virtuális terek közönségét tekert-csavart-ragasztott alkotásaival – a quilling fa elkészítésének rejtelmeibe vezeti be a résztvevőket, akik többnyire fiatal nők (köztük még futballista is van).

Azzal köszönünk el, hogy a sorozat (20 alkalom) végén a szakkörösök kiállításon mutatják meg az Agora – MSH-ban, hogy meddig jutottak el a színes papírcsíkok tekerésének, formázásának, ragasztásának tudományában és művészetében.