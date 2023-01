A település jelenlegi vezetése a megválasztása óta nagy hangsúlyt fektet a helyi értékek megőrzésére, amelyeket a Közösségi Színtérben mutatnak be. A kiállításba érkezett hagyatéki úton egy régi, zöld szekrény, amelyben rátaláltak egy csukamotívumos pápoci falvédőre - ez indította el a polgármester gyűjtőszenvedélyét. Rengeteg ilyen falvédőt ítélnek kidobásra az örökösök, Ernő azokat próbálja megmenteni az enyészettől. Szerinte ezek a hímzett munkák rengeteget elárulnak egykori tulajdonosukról: jól tükrözik az érzelemvilágukat, anyagi helyzetüket és a világlátásukat is.

A kiállított falvédőket végigvizslatva visszatérő motívumokra bukkantunk. Legtöbbjük témája a valláshoz, a szerelemhez, a szülőföld szeretetéhez kötődik, de akadnak közte mesefigurásak is. Többségük az Ernő által is kedvelt hímzett darab, de akad köztük néhány modernebb, nyomott mintás is.