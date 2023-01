Az est folyamán Szélesi Attila nívódíjas karmestere dirigálta az együttest, 2005 óta sorozatban a tizennyolcadik alkalommal, aki elmondta: a zenekar minden évben sok gyakorlással, próbával készül erre a koncertre. Folytatták az öt évtizedes hagyományt, a műsor első részében mélyebb tartalmú koncertművek szerepeltek, majd a szünet után a könnyedebb dallamok kerültek előtérbe.

A koncertet megtisztelte jelenlétével Ágh Péter államtitkár, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, Kondora István polgármester és dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke is.

A folytatásban Steven Reineke, Lehár Ferenc, Kees Vlak, Martin Scharnagl, Alan Menken zeneszerzők művei csendültek fel, és Ennio Morricone, a Deep Purple valamint Lerch István népszerű számait is játszotta a zenekar.

Az idei évben is köszöntötték az együttes új tagjait. Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, társadalmi megbízatási fúvószenekari elnök, az együttes tubása mondott köszönetet a sárvári művészeti iskolának és a zenetanulást választó fiatalok családjainak, hogy Németh Ádám Rolandot, Hujber Fannit és Wächter Csongort is zenekari tagként mutathatják be. Régi – új tagként tért vissza dr. Wächter Valter és Novák Tamás a zenekarba.

Egy meglepetés számmal ért véget az újévi koncert, 2022 legnépszerűbb magyar zeneszámát, Máté Péter és S. Nagy István szerzeményét, a Repteret játszotta a Sárvári Koncertfúvószenekar, amelyet állva, vastapssal kísért a közönség.

Ez a fantasztikus hangulat alapozta meg Kondora István, Sárvár város polgármesterének újévi köszöntőjét, aki bizakodásának adott hangot: jó lenne, ha ebben a vidám, önfeledt hangulatban telhetne a 2023-as évünk is. Majd így folytatta: 2023 a béke éve legyen. Legyen béke bennünk, a családunkban, a városunkban és az országban is! A béke és a biztonság adhat alapot az építőmunkához, amelyet idén is szeretnénk folytatni.

Az ünnepi gondolatok után a hagyományos zárószámmal, a Radetzky-marsch (Radetzky-induló) dallamaival köszönt el a Sárvári Koncertfúvószenekar a közönségtől.