A költségvetést illetően még folynak az egyeztetések a művelődési ház igazgatója és Szabó József polgármester között. Az intézmény vezetésének már megvannak az ötletei az idei programokat illetően, ám az még kérdéses, hogy ezek megvalósítására mekkora fedezet áll majd a rendelkezésükre – tudtuk meg Boros Andrástól, a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójától. Az igazgató arról is beszélt, hogy a csoportok, szakkörök, egyesületek kezdenek visszatérni az intézménybe – a verskedvelők, a nyugdíjasklub és -énekkar, társasjátékklub, valamint a képzőművészszakkör is hamarosan elkezdi megtartani az összejöveteleit, utóbbi egyre nagyobb létszámban. A kvízbajnokság is ugyanolyan sikerrel zajlik, mint a korábbiakban, a szeptemberben elkezdődött bajnokságot májusban zárják.

– Próbálunk a fűtésnél spórolni, így, amikor nincsen rendezvényünk, a termekben teljesen lekapcsoljuk a fűtést. De ahol munka, vagy összejövetel van, próbálunk normális hőmérsékletet biztosítani az embereknek. Szeretnénk, ha nálunk senki nem érezné, hogy válság van – fogalmazta meg Boros András. A nagytermet továbbra is nagyobb rendezvényekre fűtik fel. A tavalyi évvel kapcsolatban elmondta: a nehézségek ellenére sikeres évet zárnak, sikerült szinte mindent megvalósítani, amit elterveztek, négy-öt intenzívebb hónapjuk volt mind a programok, mind az intézmény kihasználtsága szempontjából. A tavalyihoz hasonló lelkesedéssel tervezik az idei évüket is – kérdés, hogy a költségvetés és a lehetőségek miket engednek megvalósítani. Erre az évre is készülnek kisebb és nagyobb koncertekkel, rendezvényekkel. A jövő héten például a Nyitott Tér Közhasznú Kulturális Egyesület tart magyar kultúra napi programot január 27-én, pénteken 17 órakor.