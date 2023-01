Az elmúlt év számos változást hozott Polgár Patrik karrierjében. Több év közös munka után 2021 novemberben váltak ketté Kóbor Zsókával az útjai. Az elválást követően Patrik egy érdi énekesnővel kezdett közös munkába, aminek azonban hamar vége szakadt. 2022 tavaszán új alkotótársa lett, Léhárt Míra személyében. - A 2022-es év valóban nehezen indult. Egy énekes megtalálása nem könnyű feladat. Megtalálni azt az embert, aki szakmailag és emberileg is passzol és még kellő kitartással és elhivatottsággal is rendelkezik, nem egyszerű. Míránál úgy éreztem, működhetnek ezek a dolgok. Ez a formáció mindkettőnk életében a legfontosabb zenei ügy, megbeszéltük a rövid és hosszú távú terveket - és a céljainkat is, ezek tisztázása elképesztően fontos – magyarázta Patrik. - Ami még újdonság volt számomra, hogy Míra nemcsak énekesként csatlakozott hozzám, hanem teljeskörű alkotótársként is, hiszen ő is ír dalokat, zenéket, dalszövegeket, sőt a hamarosan megjelenő új dalunkat is már ketten írtuk, szóval a közös alkotómunka is jól működik nálunk. Nagyon jó most ilyen hangulatban és ilyen intenzív munkatempóban dolgozni, mindig is így képzeltem el, nagyon boldog vagyok, hogy végre úgy haladunk, ahogy szeretném – tette hozzá.

Szeptemberben megjelent közös szerzeményük, az Újrakezdés, a dallal kapcsolatban pozitív visszajelzéseket kaptak, sőt nagy örömükre rotációba került a Petőfi Rádióban, valamint közel 10 regionális rádió – még határon túliak is - játssza a dalt.

A duó intenzív évet zár a koncertezés szempontjából: 40 koncertet adtak országszerte. - Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztük, hogy olyan rangos fesztiválokra is meghívást kaptunk, mint például a Campus fesztivál, ahol a magyar könnyűzene színe-java képviseltette magát. Hasonlóan nagy fesztiválélmény volt a budapesti BME Napok is. Amire még büszkék vagyunk, hogy meghívást kaptunk ősszel az M2 Petőfi Tv Akusztik című műsorába, ahol a Margaret Island dalszerző-gitárosával, Füstös Bálinttal koncerteztünk a legendás A38 hajón. A koncertünket pedig teljes egészében leadta a Petőfi Rádió és M2 Petőfi Tv is. Az évet pedig számomra hazai pályán, Felsőszölnökön zártuk, ahol számos vendégzenésszel és kórussal kiegészülve egy zenekarosabb felállásban álltunk színpadra. A koncertünket hatalmas érdeklődés övezte. Korábban volt szerencsém fellépni előző formációmmal is otthon, de ilyen sokan még soha nem jöttek el, mint most december 29-én. Nagyon megható számomra hazai pályán játszani, sokat köszönhetek a felsőszölnökieknek, hagyományt teremtve szeretnénk minden évben itt zárni az adott szezonunkat – mesélte a zenész.

Mírának és Patriknak nagy tervei vannak az idei évre is: szeretnének két-három dallal előrukkolni, lehetőség szerint ezekhez videóklipeket is forgatnának. Az akusztikus duó mellett tervezik, hogy idén zenekart is alapítanak és párhuzamosan csinálnák a két formációt.