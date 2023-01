Hadnagyné Vörös Márta, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum igazgatója, az est háziasszonya köszöntötte a közönséget, majd felcsendült az első zenemű, Prokofjev balettzenéje, a Rómeó és Júliából. Ezután a Sárkányok hegyére tehetett utazást a nagyérdemű Steven Reineke zeneszerző jóvoltából.

A magával ragadó zenei felütés után Bebes István, Körmend polgármestere mondott újévi köszöntőt. - A karácsony csendje, békéje még itt van a szívünkben, halljuk a csengettyűk hangját. Az ünnepek hamar elszálltak, de ne felejtsük el az átélt, boldog pillanatokat – hangsúlyozta a városvezető, majd arról is beszélt, hogy 2022-ben viharból is kijutott, de napsütésnek is örülhettünk. - Vívódással, nehézségekkel teli év van mögöttünk, az új esztendő azonban még érintetlen, és rajtunk is múlik, hogy milyen lesz. A lényeg, hogy türelemmel alakítsuk sorsunkat. Körmend tiszteli és becsüli hagyományait, nagy öröm, hogy rövid kihagyás után újra összegyűlhettünk az újévi koncertre és együtt hangolódhatunk az előttünk álló, valószínűleg mozgalmas esztendőre – zárta szavait a városvezető, aki külön köszöntötte Franz Jostot, Fürstenfeld és Damjan Anzeljt, Muraszombat polgármesterét.

A folytatásban a Backdraft – vagyis a Lánglovagok – című 1991-es amerikai akciófilm zenéje szólt, majd klezmer zene következett, a zsidó zenei kultúrát idézve, ebben a műsorszámban közreműködött Karvalics Loretta klarinéton és Schüttönhelm Tibor harmonikán.

Az újévi hangverseny első része az Így neveld a sárkányodat című számítógépes animációs film zenéjével ért véget.

A szünetben Bebes István koccintásra várta a jelenlévőket.

A második részt az Óz, a nagy varázsló ismert dala az Over the rainbow nyitotta. Ezután A legnagyobb showman című, 2017-ben bemutatott amerikai életrajzi ihletésű film drámai és izgalmas zenei válogatása szólt, amely Golden Globe-díjat nyert, sőt Oscar-díjra is jelölték.

Sólyom Frida, a Városi Fúvószenekar Egyesület elnöke az együttes elmúlt évét összegezte röviden, majd köszöntötte azokat, az újévi koncert sikerén fáradoztak.

A latin hangulatot idéző Santana-válogatásban Tóth Dániel előadóművésszel egészült ki a Morvay András karnagy vezette Körmendi Városi Fúvószenekar, majd Queen és ABBA örökzöldek következtek, előbbi műsorszámban Fülöp Szabolcs szólógitározott. A Money, money, money című ABBA-sláger lett volna a zárás, ha a közönség könnyen elengedi a fúvószenekart, de nem így történt. Hosszan tartó vastapssal jutalmazta a nagyérdemű a közel kétórás produkciót, így jöhetett a ráadás: a Radetzy-induló, a Grease című musical ismert zenéi, zárásként pedig egy kitűnő Elvis-válogatás.