A versbarátok elsősorban az idősebb korosztályt képviselik, összeköti őket a költészet iránti szeretet: színészek, zenészek, művészek erősítik a csapatot. Mint megtudtuk, a tagok létszámát mindössze a hely befogadóképessége miatt kénytelenek korlátozni. De néha azért egy-egy régebbi barátot sikeresen beemelnek a csapatba. A tegnapi összejövetelen Horváth Soma alpolgármester – korábbi amatőr színjátszó – is csatlakozott és adott elő verset. A harmadik estre is készülnek már a szervezők, akkor a magyar költészet napja köré szerveződik a program. Erre az alkalomra meglepetést is terveznek, illetve helybéli költőket is szeretnének meghívni.

De vannak további tervek is, önálló estek, irodalomtörténeti előadások várhatók a versbarát klubban.