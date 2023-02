– Kell ennél több az életben? Nem hiszem – mondja Szommer Mónika néptáncpedagógus, énekes, aki a vasparipákat is nagyon szereti. Egyszer gyönyörű viseletben szállt motorra, sokan megcsodálták. Tágas lakásának két ablaka, sőt erkélye is a körmendi Batthyány-kastélyra néz. Szereti innen nézni a napfelkeltét, kevés van, ami ehhez a szépséghez fogható. – Stílusom a természetes eklektika – mondja vendéglátóm, Szommer Mónika, aki körbevezet otthona zegzugain. Elsőként az egyik szobába kukkantunk be, Móni édesanyjáé volt, aki nemrég hunyt el. A helyiség átalakításra vár, de a kanapé és a zongora marad.

– Nehéz dolog, amikor meghal az ember egyik közeli hozzátartozója. Ezen mindan - nyian átmegyünk, sajnos ezt el kell fogadni. Sokat gondolkodtam rajta, mi legyen anyukám szobájával, holmijaival. Utóbbiakat elajándékoztam egytől egyig, a szobával kapcsolatban pedig úgy döntöttem, felújítom a saját ízlésem, a saját gondolataim szerint. Azt hiszem, nincs értelme őrizgetni azokat a dolgokat, amelyek már megszolgálták annak az életét, aki már nincs velem – mondja Móni, aki biztos benne, hogy az eredménnyel elégedettek lesznek a mennyben is. Saját birodalma két helyiségből áll, a piros szín uralja mindkettőt, ez a kedvence. Az egyik sarokban Singer-varrógép van, gyöngyház berakásos, intarziás, ez a nagymamáé volt. Mellette egy újabb darab, ezen javítja Móni a viseleteket, nem tanult varrónő, inkább a vérében van, anyai nagyapja Miskolcon volt szabó, talán innen az indíttatás. A polcokon rengeteg könyv, inkább vásárol, mint kölcsönöz, mert úgy van vele, hogy csakis a sajátjából tud tanulni. Szereti, hogy a lakásban könyvekbe zárva ott van a tudás: bármikor bárminek utánanézhet, kutathat, kereshet, mert ahogy mondja, az ember feje nem káptalanház. A tulipános láda a lakás ékessége, ezt barátaitól kapta néhány évvel ezelőtt ötvenedik születésnapjára.

– Viseleteket tartok benne, és anyukám horgolásait, de hogy elférjen minden, legalább három-négy ilyen láda kellene, sőt talán még egy stafírungos szekrény is. Ezeknek híján az ágy alatt vákuumozott zsákban van vagy húsz alsószoknya, de régi, bolhapiacról szerzett szegecselt bőröndökben is tárolok ezt-azt, például pliszírozott szoknyákat, mert ahhoz a méretük pont megfelelő. A spájzba is belépünk, szúette citera van felakasztva, ez az apai nagypapáé volt Bejcgyertyánosban. De van két új darab is ebből a hangszerből, ennek oka van: ráérő estéken jó lenne tanulni rajta, de ennek még nem jött el az ideje. – Vannak emlékeim arról, hogy nagyapám lúdtollal pengette a citerát és énekelt. Lehet, hogy másnak nem sokat jelentene ez az avítt hangszer, de nekem rengeteget, mint ahogy a régi konyhaasztalom vagy a nyújtófám, mert ezek is a régi világot idézik. A tárgyak beszélnek hozzám, tudok olvasni róluk, elképzelem a hozzájuk kötődő emberek történetét, így soha nem tudnám kidobni őket – meséli Móni, aki tiszteli és szereti a kézműves termékeket, amelyeket alkotóerő hívott életre.

A szülők értékpártoló emberek voltak, szerették a klas - szikus szépet, a művészeteket, a színházat, a mozit. A család akkor költözött Körmendre, amikor Móni harmadik osztályos volt, nagyjából ekkor indult néptáncos pályája is a Béri Balogh Ádám Táncegyüttesben. Negyvenöt éves koráig volt aktív táncos, utána, ahogy mondja, kezdte lekoptatni magát, de soha nem lett szenior táncos, más funkció talált rá az együttesnél. – Ha az ember megélt már bizonyos dolgokat az életében, akkor egészen biztos, hogy felkapja a fejét, amikor a hegedű megszólal. Van, hogy sír a hangszer, máskor a legutolsó vércseppet is felforralja benned. Muszáj ropnod, járnod, mert a muzsika teljes emberi voltodban körbefog, megölel – idézi a táncosérzést Móni, aki emocionális embernek tartja magát, szeret érzelmi alapon dönteni, pedig tudja, hogy ez a mai világban nem divat. Fazekasnak tanult Magyarszombatfán, majd a szombathelyi főiskolán végzett művelődésszervezőként, illetve drámapedagógusként, ezután a Táncművészeti Főiskolán szerzett diplomát. Rövid ideig volt óvónő Körmenden, sokáig művelődésiház-vezető Nádasdon, néhány éve pedig táncpedagógus Zalalövőn, az általános iskolában. Vannak mániái, az egyik a tulipán, rengeteg helyen előfordul a lakásában, sőt a karján is van egy tetoválás: egy tulipán fonja körbe a csuklóját. Az alkarján főnixmadár, hogy mindig emlékeztesse: fel kell állni, újjá kell születni, még ha valami a földbe döngöli is az embert. A Körmendi Vasparipa Egylet és a Kármentő zenekar is nagy kötődés, előbbiben motorozni kezdett, utóbbiban énekelni.

– Mit szeretek még? Például világgá menni. Na, nem egzotikus tájakra, hanem egy kis faluba, mondjuk az Őrségbe, a legkisebb zsákutcába. Kóricálni, megbámulni, megsimogatni és megsiratni az omlásban lévő tömésházakat és mindazt, amit az épület magába rejt. Beszédesek ezek a helyek, hiszen valaha otthonok voltak. Jó egy pillanatra megállni. Az meg még jobb, ha adózunk a pillantásainkkal, a pozitív gondolatainkkal az előttünk járóknak, és elismerően bólintunk: ez igen. Valahogy az élet régen annyira adta magát, nem kellett okot, indokot keresni, mindent megmagyarázni. Talán ma az a baj, hogy sokszor túlságosan nagy feneket kerítünk a dolgoknak. Múltkor jutott eszembe: a régi házak lebomlanak, mindenféle veszélyes anyag nélkül, és belesimulnak a természetbe. Nem is gondoljuk, de a mi életünk is ilyen egyszerű – mondja Móni, akit barátai rendkívül boldoggá tudnak tenni. A fáradhatatlan Korbacsics Tibort és feleségét, Linust második apjának és anyjának tartja, a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes pedig a nagy családja, de számos vasparipás barátja is van.

– Táncosként az ember bejárja a saját útját. Hosszú évekig próbák, ami ad egyfajta tartást. Ezt át lehet menekíteni a húszas éveinkből a harmincasokba, amikor az ember már érti, amit táncol, és tudja is. Aztán idővel az intenzív fizikai igénybevételtől elhasználódnak a testrészek, az ízületek. Akkor jönnek az érett, finom mozdulatok. Végül ha szerencsés vagy, mint én, más funkciót találsz, én például viseletekkel foglalkozom. El kell fogadni, hogy öregszik a test, ez benne van a pakliban. Idővel fáj minden mozdulat, de ez gyönyörű fájdalom, amiben egy táncos egész élete benne van. Szertartás, amikor leveszem a hétköznapi ruhát, és magamra öltöm az ünnepit, a viseletet. Egymás után a rétegeket, mind friss, ropogós, és árad belőle a keményítő illata. Kihúzom magam, és elmegyek egy olyan világba, amely az enyém. Végérvényesen.