Az önkéntes kezdeményezéshez, ami azt célozza, hogy a gyerekek még inkább hozzáférjenek a könyvekhez, és még több kedvet kapjanak az olvasáshoz, minden évben csatlakozik a Berzsenyi Dániel Könyvtár. Kedden ötletes programokkal kedveskedtek minden korosztálynak.

Bozzai Judit és Zsigri Mária gyermekkönyvtárosok 41 könyvvel érkeztek délelőtt a Sorkifaludi Bokréta Óvodába – ennyi kisgyermek jár ugyanis az intézménybe. Tavaszi böngésző, Dióbél királyfi, Magyar népmesék, Brúnó Budapesten – ki-ki a számára kedves könyvet választhatta a nagy fonott kosárból. Az óvó nénik segítettek, hogy mindenki megtalálja a neki valót. Mesét is vittek a könyvtárosok a kicsiknek a vidám barna mackóról és a pákosztos macskáról, előtte mesenyitogató mondókát tanítottak nekik, hogy életre kelhessen a történet. Végül egy könyvtári lovacska-báb beszélt az ovisoknak a különleges napról, amelyen persze szívek is röpködnek, de a gyerekeket is megajándékozzák könyvekkel.

Szombathelyen a Hunyadi út 49. szám alatti fiókkönyvtárban könyves vakrandira várták a titkokat és az olvasást szeretőket. Barna csomagolópapírba rejtett könyvek simultak a polcokon lévő kötetek közé olyan feliratokkal, mint „huszadik század, hercegnő, életrajz”; „irodalmi Nobel díj, 1950-es évek, női sors”; „ ezotéria, zsebkönyv”. A könyvek tartalmára, műfajára csak egy-egy szóval utaltak. A választás rejtvény volt a betérőknek, a megoldásért járó jutalom pedig a csomagolás alatt rejtőző kötet – mutatta a helyszínen Horváthné Bartók Lucia könyvtáros asszisztens. Kollégáival együtt az idén is hagytak el könyveket buszon, vonaton, padon is – kis könyvjelzők ismertették mindegyikben a világnap üzenetét. Ő például munkába menet Szombathelyen a főtéri gyógyszertár előtt „felejtett” egy szakácskönyvet a padon. Mire végzett a vásárlással, valaki már magával vitte.

Kőszegen is jártunk, ahol a könyvtárosok „elveszítettek” néhány kötetet a könyvtár területén, amelyeket a szerencsés megtalálók hazavihettek. Kissné Rentkó Zsuzsanna gyermekkönyvtároselmondta, 2020-ban és 2021-ben könyvcsereberével csatlakoztak az akcióhoz. Az idén azt kérték a gyerekektől, keressék a macskával jelölt könyveket, ha tetszik, bátran vigyék magukkal, csak távozáskor mutassák meg a könyvtáros kollégáknak.