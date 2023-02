– Valamikor több száz bálozó ropta a táncot az intézmény aulájában. Az iskolabálnak presztízse volt. Most pedig újra visszakapta ezt rangot. Az idei esztendő egyetlen vasvári farsangi báljaként, gyönyörű dekorációjával, a város kék színébe öltöztetve az aulát ismét bebizonyította, hogy méltó erre a címre – fogalmazott Sejberné Szabó Marianna.

A rendezvény a köszöntők után díjátadóval folytatódott. A 2012-ben alapított Gyermekeinkért-díjat idén Hetesi István és Kovács Viktor vehette át az intézmény támogatásáért.

Az esten jelenlegi és egykori diákok léptek fel.

– Szép Bence, a közismert humorista, bűvész, műsorvezető, aki a vasvári iskolába járt, bűvész- és stand up-produkciójával érkezett a bálba – mondta az igazgatónő. Kovács Levente és Keresztszegi Ramóna táncokkal kápráztatták el a közönséget. Kónyáné Novák Katalin tanítónő step-aerobic-os tanítványai is itt debütáltak direkt az alkalomra készített produkciójukkal. A keringőt az intézményvezető tanította be a nyolcadikos diákoknak, akik a vendégeket is felkérve nyitották meg az iskolabált. A rendezvényt sok támogató segítette tombolatárgy felajánlásával. A fődíj egy wellness-hétvége és három köbméter tűzifa volt.