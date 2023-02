- A covid alatti kényszerbezárások idején az óvodás-iskolás korosztályt céloztuk meg, most, amikor az energiaválság miatt zárt be ideiglenesen a látogatóközpont, az idősek felé fordultunk. Néha úgy megyünk el helyi dolgok, mellett, hogy nem ismerjük annak pontos történetét, kötődését. Mi ezen szeretnénk változtatni – mondta lapunknak Tulok Gabriella, a Kemenes Vulkán Park igazgatója, aki maga is tart majd előadást: a bányászat, illetve a szőlészet-borászat oldaláról járja körbe a Ság-hegyet. Összesen egyébként négy témával, négy előadással készültek, ezeket a város idősotthonaiba és az idősek klubjába is elviszik.

Készülnek közben az idei tervek is: a beporzók napján például nagy méretű rovarhotelt terveznek készíteni, mégpedig rendhagyó helyszínen, a városközpontban. Várhatóan áprilisban nyit a Szív-pince, ennek folynak az előkészületei, közben pedig tartanak a karbantartási, felújítási munkálatok a látogatóközpontban: az idén tízéves létesítmény kiállítótermei megszépülnek az újraniytásra.