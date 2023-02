A szarvaskendi csapat már második alkalommal játszotta el a bolondesküvőt és a hozzá tartozó lakodalmat a győrvári fesztiválon. – Egy percig sem gondolkodtunk azon, hogy elfogadjuk-e a győrváriak felkérését. A rönköt Szarvaskend önkormányzata ajánlotta fel a mókás álesküvőre – tudtuk meg Szakonyi Beatrixtól, az egyesület tagjától, aki azt is elárulta: nagy öröm volt számukra, hogy a böllérversenyen erdélyi barátaikkal is találkozhattak. Tavaly szeptemberben ugyanis meghívást kaptak Vajdahunyadra, a XIII. Hunyadi Magyar Napokra, ahol rengeteg élményt, ismeretet szereztek, és sok kedves baráttal gazdagodtak – Felejthetetlen élmény marad számunkra az a néhány nap, amelyet Vas Vármegye Közgyűlésének is köszönhetünk – tette hozzá Bea. A Zöld Küllő Egyesület február 18-án, szombaton 14 órától farsangi fánksütésre várja a helyieket a szarvaskendi kastélyba. Egyvalaki viszont nagyon hiányzik a csapatból: az elmúlt év végén hunyt el Márkus Gyuláné Káró Marika – mindenki Marika nénije –, akire jó szívvel emlékeznek, és minden közös programon megemlegetik.