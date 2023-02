A szombathelyi Iszak Dani két éve vágott bele zenei karrierjébe, egy év után pedig már zenekart is alapított Kaposi Balival, Németh Dáviddal és Prekker Jánossal. Mint megtudtuk tőle, dolgozott már a zenei szakmában méltán rangos Somogyvári Dani producerrel is. A dalokat általában zongorán írja, a szövegek pedig mindig az adott lelki állapotát tükrözik, de mint mondja nincs konkrét recept az alkotásra. A szövegírást nem választja külön a zenei alapok megálmodásától, így szokta meg, Dani így hoz létre dalokat. A művészi alkotó folyamatot nehéz tanítani, talán nem is lehet. „Lélekből kell, hogy jöjjön a blues”. Az idei évet már egy kiadónál kezdi, amely a koncertszervezéstől a komplett menedzselésig mindennel foglalkozik, hogy levegye a művész hátáról a terhet és foglalkozhasson az emberi lélek megfejthetetlen útvesztőivel. Február 11-én a szombathelyi Végállomás Klubban, 18-án pedig a budapesti Akvárium Klubban a Zaporozsec zenekarral lépnek fel a srácok. Türelmetlenül várják a koncerteket, gőzerővel folynak a próbák, hogy a lehető legprofibb színpadi show-t tudják nyújtani a rajongóiknak. Éppen ezért tervben van egy profi stáb, amely elkíséri őket a bulikra, hogy csakis a zenélésre tudjanak koncentrálni.