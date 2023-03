A Leander Szimfonik című produkció legutóbb tavaly év végén a BOK Csarnokban volt látható és hallható. A hazai metál színtér népszerű szereplője, Köteles Leander legismertebb szerzeményeire Pejtsik Péter (After Crying) készített nagyzenekari átiratokat. A koncert vendége Tálas Áron (zongora) és Suha Tamás (hegedű), vezényel Pejtsik Péter - közölték a szervezők az MTI-vel.

A Leander Rising, a Leander Kills és az Amigod zenekarból egyaránt ismert, Fonogram- és Petőfi Zenei díjas, 2022-ben az év férfiénekesének választott Köteles Leander először 33. születésnapján - 2018. március 15-én - adott olyan koncertet, ahol legfontosabb dalainak Pejtsik Péter által készített átiratait adta elő nagyzenekari kísérettel. Akkor a nemzeti ünnep tiszteletére elénekelte a Hazám, hazám című áriát és a koncert végén a Himnuszt.

Azóta Budapesten minden évben színpadra állt a Leander Szimfonik produkció újabb és újabb dalokkal kiegészítve a repertoárt, rendre teltház előtt.

A Leander Szimfonik hallható volt már több vidéki koncertszínpadon is. Május 13-án az Erkel Színházban ismét felcsendülnek az újonnan hangszerelt dalok, és egy új átiratot is bemutatnak az est folyamán.