Az egyesület ez évi programjában azonban nem ez az egyetlen Petőfihez köthető műsorterv. A lemezbemutató helyszíne a Collegium Hungaricum nagyterme volt, ahová nagy számban érkeztek érdeklődők. Budapest és Pozsony után Bécs a harmadik állomása volt a lemezbemutató koncertkörútnak. Szarka Gyula az osztrák közszolgálati médiának elmondta: „Petőfi-rajongónak mondhatom magam, mindig elcsodálkozom, hogy egy fiatal ember 26 éves koráig mekkorát alkotott és mit hagyott ránk. Magával ragad a humora, a lendülete, a fiatalsága, a szabadságvágya és persze hazaszeretete is.

Ezek nagyon fontos értékek ma is” – emelte ki. Szarka Gyula Kossuth-díjas művész arról is szólt, hogy az újonnan bemutatott és a bicentenárium alkalmából összeállított lemezen átfogó képet szeretett volna nyújtani Petőfi költészetéről, kedvenc, ismert Petőfi-versei által. Az „Europa”-Club bécsi magyar kultúregyesület több programmal is készül az idei Petőfi-emlékévben: a tervek szerint áprilisban rendeznek egy estet, amelynek témája Szendrey Júlia lesz, és Dvorák Katalin Feleségek felesége című monodrámáját láthatja majd a bécsi magyar közönség. A most bemutatott, Petőfi dicsérete című albumon egyébként 10 dal szerepel. Ezek közül kilenc Petőfi-verseinek megzenésített változata, míg a címadó produkció, a Petőfi dicsérete az előadó, Szarka Gyula tollából származik – írta meg az ORF.