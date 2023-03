Huszár Judit iskolaigazgató köszöntője után Horváth Tibor felidézte: egykori osztálytársaival 2021-ben tartották meg az 50 éves találkozójukat, s körbejárva az iskolát, az igazgatói irodában meglátta a falon a Szent Családot ábrázoló megkopott freskót. Arról is beszélt, hogy 1967-ben, amikor az iskolába került, nem lehetett tudni a festményről. – Mindig is sejtettük, hogy az iskola dolgozóin kívül a Megváltó is vigyáz ránk, de azt nem, hogy akiről azt hittük, hogy az égből óv minket, mindvégig itt volt mellettünk – fogalmazott. Horváth Tibor nem akarta ezt az értéket veszni hagyni, ezért saját költségén restauráltatta a képet. Nem először tett ilyet: korábban részt vett a kastélyépület felújításában, és ő restauráltatta a kastély előtt álló díszkutat is – tudtuk meg Dugovics Balázs polgármestertől, aki hozzátette, a közeljövőben az önkormányzat emléktáblát készíttet, amelyen az adományozó nevét és a festmény információit rögzítik. Rozmán László sárvári tankerületigazgató szerint nagyra becsülendő az adományozó, iskolája és egykori tanítói iránt érzett szeretete és lokálpatriotizmusa.

Forrás: Unger Tamás

A freskó felújítását Takács Szilvia és Gyarmati András végezték el, utóbbi a képtörténetről és a restaurálásról beszélt. Elmondta, a Madonna a gyermek Jézussal és Szent Józseffel című falfestmény nagyjából 1780 körül születhetett – erre többek közt a képet ölelő díszítőkeretből következtettek. A kép kétféle technikával készült, és míg a középső része jó állapotban maradt, a keret már alig volt látható. – Arról, hogy az épület milyen gazdagon díszített lehetett, mesélnek a megmaradt díszítőelemek – tette hozzá a restaurátor, aki úgy véli, érdemes lenne feltárni, milyen értékeket rejthetnek még az iskola falai. A szerző megállapítása során két név vetődött fel: Schaller István és Dorfmeister István soproni festőművészek alkottak errefelé leginkább. Szavaihoz csatlakozva Császár Gyula rábapatyi címzetes esperes elmondta: 1885-ben, a kastély kápolnájának felszámolásakor az abban található oltár és egy, a Kisboldogaszszonyt ábrázoló festmény is a felsőpatyi templomba került. Mindkettőt Schaller István festette. A rendezvény zárásaként a plébános megáldotta a freskót.