Március 18-án, szombaton 18 órakor Kaland a régi királlyal címmel Kovács Ákos Krúdy-estjét tekinthetik meg az érdeklődők a szentgotthárdi színházban. Másnap szintén 18 órakor a Magunk maradtunk című magyar kisjátékfilmet vetítik, és közönségtalálkozó is lesz a film író-rendezőjével, Kovács Ákossal a helyi moziban.

KONCERT

Szombathely A Végállomás Klubban március 17-én 19 órakor két helyi rockformáció, a KösziZíben és a Bad Ferro lép a Végállomás színpadára, és idézik meg a magyar és külföldi rockslágereket. Március 18-án 19 órakor az Archaic, a Türböwitch és a Rivers Ablaze lép fel.

A Bohémban március 17-én 20 órakor két rockbanda mutatja be tudását. Színpadra lép a Kókler zenekar és a Great Escape. Március 18-án 20 órakor Juhász Marci varázsolja el gitárjátékával a nagyérdeműt. A hangulat izzításáról a Red Rockets zenekar két oszlopos tagjának akusztikus formációja, a Ndrew’s Acoustic gondoskodik.

Az MMIK-ban március 18-án 20 órától a Margaret Island játszik, vendég a Pandóra Projekt. A Margaret Island „Szeszélyes turné, 2023” programjában a klasszikus kedvencek mellett a legfrissebb dalokat is előadja. Megturnéztatják többek között a Szeszélyest és a JumoDaddyvel közös Rám szakadt című dalukat is.

A kálváriatemplomban március 18-án 19 órakor orgona-trombita koncert kezdődik, amely Johann Sebastian Bach műveiből válogat. Közreműködik Lakner-Bognár András orgonán, Szajdán Szabolcs trombitán. A belépés ingyenes.

Az Agora Művelődési és Sportházban március 22-én, szerdán 19 órakor Szerda esti akusztik lesz, a vendégek: Németh Juci és G. Szabó Hunor. A különböző formációkból (Budapest Bár, The Qualitons) jól ismert zenészek, akik a magánéletben is egy párt alkotnak, most együtt lépnek színpadra. Műsorukban kedvenceikből válogatnak, melyeket sajátos felfogásban és hangszereléssel adnak elő. Emellett saját szerzeményeik is megszólalnak az est folyamán. A koncert a Hangfoglaló könnyűzene-támogató program támogatásával valósul meg.



A Berzsenyi-könyvtárban március 17-én a Tarisznyások zenekar ad Petőfi-emlékműsort Szabadság, szerelem címmel

Fotós: © Cseh Gábor



Kőszeg A Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben március 18-án, szombaton 17 órától ad hangversenyt Kőszeg város ifjúsági fúvószenekara. Ez az az alkalom, amikor a zenekarban ülő gyermekek megmutathatják a közönségnek, mit tanultak a tavalyi minősítő hangverseny óta. A koncertre a legkisebbeket is várják, a belépés díjtalan.

SZÍNHÁZ

Szombathely Az MMIK-ban március 19-én 10 órakor Jill Tomlinson A földimalac, aki semmiben sem volt biztos című matiné-előadását játssza a Mesebolt Bábszínház. Az előadásra 4 éves kortól várják a gyermekeket.

RENDEZVÉNY

Szombathely Az Agora Művelődési és Sportházban március 18-án, szombaton 9–12 óráig kézműves kuckó. Téma: gurulós állatkák készítése. Ugyanitt aznap 15–18 óráig Agora-workshop: makramétechnikák. A foglalkozáson ötletet és inspirációt kapnak a résztvevők a technika húsvéti dekorációban való alkalmazására is.

A Kámoni Arborétumban március 18-án, szombaton 9.30-tól 12.30-ig rendezik meg a II. vasi Zöld kosár gyümölcsnapot. Az idei fametszésképzés után a gyümölcsfák oltásával is megismerkedhetnek a résztvevők, Drimmer Márton vezetésével. Az oltáshoz vad­alanyokat a faiskola biztosít, elérhető alanyok: körte (körte, naspolya, birs, házi berkenye oltható rá), alma (almafélék), mirabolán (szilva és kajszi oltható rá), vadcseresznye (cseresznye és meggy oltható rá). Az oltáshoz oltóvesszőket szívesen fogadnak.

A program létszámban korlátozott és regisztrációhoz kötött! A részvételi szándékot a [email protected] címen lehet előre jelezni.

Az Agora Művelődési és Sportházban március 18-án, szombaton 9.30-kor magyar tíztánc- és nyolctánc-bajnokság kezdődik klubközi versenyekkel. 13 órától lesz a magyar bajnokság, 18 órától az esti döntők.

Az Ady Endre téri buszállomáson találkoznak március 19-én 14 órakor a II. szombathelyi cigicsikkszedő flashmob résztvevői, akik a villámcsődülettel arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy milyen sok cigarettacsikket pöccintenek el az utcán. 14.10-ig bevárnak minden érkezőt, és egy röpke órát szentelnek a környezet takarításának. Gumikesztyűt és zsákot korlátozott számban tudnak biztosítani.

A Vas Megyei TIT Egyesületben (Kőszegi u. 2.) március 20-án, hétfőn 17.30-kor kezdődik a szenvedéstörténetről szóló előadás.

Ikervár A Zsidahó-dűlőben koccintanak a József-pohárral március 19-én, vasárnap 15 órakor Batthyány József adománylevele szerint. Az évszázados fák alatt tartott tavaszünnepen a gróf jótéteményét dr. Komáromi Tibor ny. gimnáziumi tanár idézi fel. Közreműködik a Geminum Castellum énekegyüttes Vörös Krisztina karnagy vezetésével.

Csákánydoroszló Csörgőalma családi oltónapot szervez március 19-én 9 órától a Vízi Vándor Természetvédelmi Látogatóközpont – Őrségi Nemzeti Park. A 9-től 14 óráig tartó programban lesz gyümölcsoltás, 10 órakor indul a vezetett kerékpártúra – amely előzetes regisztrációhoz kötött –, amelyhez 15 felnőttkerékpárt és 25 gyerekkerékpárt tudnak biztosítani. A táv: 24 kilométer. A gyümölcsfaültetés 11.30-kor kezdődik, az oltást a Vadkörte Gyümölcsész Kör végzi.

KIÁLLÍTÁS

Szombathely A Berzsenyi Dániel Könyvtár földszinti előadótermében március 17-én 16.30-kor Sorozatgyártott homlokzatok: wagrami épületkerámiák Szombathely építészetében címmel nyílik kiállítás Pintér Bálint művészettörténész bevezetőjével. A tárlat április 6-áig látható.