Azért is szép ez a történet, mert nincs egészen egy éve, hogy a Weöres Sándor Színházban ott lehettünk a lemez felvételén - és lám, most itt az eredmény. Bár lehet, hogy tényleg az út a fontos - hiszen a zenekar a lemezen is megteremti az elevenség, az utazás hangulatát: ezért döntöttek úgy, hogy közönséget hívnak már a felvételre is.

A Teneked lemez pedig - borítóján a zenekari tag festőművész, Mészáros Szabolcs zöldjeivel - mégiscsak egy darabka örökkévalóság. Kis kert - sokféle virágból-zenéből egyedivé varázsolva. Kellene, kell. Megvan!