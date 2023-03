Múlt év májusában ott lehettünk a lemezfelvételen is, akkor a WS Színház nagyszínpadán, az eseményről film is készült - amit az albumbemutatón megnézhetünk. Ott a helyünk március 17-én a Géfin utcában - kapunyitás 19.30-kor -, hiszen evidencia, hogy: Kellene Kis Kert. Teneked - ahogy az album címe mondja. Horváth Dudu Dániel és csapata ezúttal a Liszt-teremben varázsol - és hozza össze a közönséget. Az este házigazdája Prieger Szabolcs. Tenyérnyi "kis kert" az album is, Mészáros Szabolcs (...ha egyszer festőművész is, nemcsak zenész...) utolérhetetlen zöldjeivel, fényeivel a borítón. A belépés díjtalan, az NKA támogatásával.

Kis Kert zenekar - Horváth Dudu Dániel és csapata Úgy látszik, megvan már a névadó Weöres-versben fölbukkanó két fakerék, sőt hozzá a taliga is: a szombathelyi Kellene Kis Kert zenekar sikert sikerre halmoz. Most pedig elkészült az első album felvétele a Weöres Sándor Színház kamaratermében, közönség előtt. 20220507 Szombathely Fotó: Unger Tamás UT Vas Népe Képen: Nagy Olivér nagybőgős, Horváth Dudu Dániel hegedűs, Mészáros Szabolcs cajonon és más ütőhangszereken játszik, Kulhay András gitáros

Fotós: Unger Tamás